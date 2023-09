Pevka žaluje: »Najboljši dedek, oče, prijatelj, najboljši tast. Počivaj v miru božjem«

Znana hrvaška pevka Marija Husar Rimac ni mogla skriti žalosti in bolečine ob novici, da je preminil njen tast Niko. Objavila je njegovo črno-belo fotografijo in zapisala: »Niko. Odšel je moj tast. Najboljši dedek, oče, prijatelj, najboljši tast. Počivaj v miru božjem«.

Niko je bil oče Marijinega moža Vjekoslava in v začetku tega meseca sta Marija in Vjekoslav v Kani obnovila zakonske zaobljube, Marija pa je ta poseben dogodek delila na Instagramu in opisala pomen kraja, kjer sta to storila. »Kraj, kjer je Jezus izvedel prvi javni čudež. Na poroki je vodo spremenil v vino. Midva in drugi pari smo imeli danes poroko v Cannesu,» je takrat zapisala.