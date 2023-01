Paris Hilton so se uresničile sanje o materinstvu

S prestopom v novo leto je Paris Hilton tudi v resnici začela pisati povsem novo poglavje, ki se že začne z vzhičenjem, neopisljivo srečo in brezpogojno ljubeznijo. S Carterjem Reumom, s katerim sta si novembra 2021 med tridnevnim poročnim slavjem obljubila večno ljubezen, sta se s pomočjo nadomestne matere namreč razveselila prvorojenca. »Postati mati so moje sanje, odkar pomnim. Presrečna sem, da sva se s Carterjem našla in sva noro vznemirjena, da smo sedaj postali družinica. Najini srci pokata od ljubezni, ki jo čutiva do najinega sinka!« je Paris delila svojo najlepšo novico in objavila fotko dojenčkove drobne ročice, ki ji objema prst.

Čakala na pravega

Svojčas je veljala za podivjano bogatašinjo, ki je ponočevala z razvpito Lindsay Lohan in dajala paparacem in škandalčkov željnim novinarjem vselej nov material za dvig naklade tabloidov. A ta divja leta je Hiltonova dedinja že davno pustila za sabo, prelevila se je v uspešno poslovno žensko, ki hrepeni po nečem precej bolj tradicionalnem in umirjenem. »Poroka in družina – to je ves smisel življenja,« je spoznala pred leti, ko je prvič postala teta. In je tedaj tudi sama zaslišala vse glasnejše tiktakanje biološke ure. Toda usoda ji žal na pot še ni pripeljala pravega, nanj je morala čakati še štiri leta, do 2020., ko je naletela na Carterja, za katerega je že v prvih dneh poznanstva začutila, da je tisti pravi. Čemu torej čakati, si je verjetno mislila, saj je že leto kasneje, še preden jo je sploh zasnubil, začela postopek umetne oploditve. »Že nekajkrat so mi odvzeli jajčeca. Bilo je težko, a vem, da je vredno vsega,« je januarja 2021 razkrila, da je že naredila prve korake proti materinstvu, in dodala, da bi bilo popolno, ko bi dobila dvojčka. Sicer pa sanjari o treh ali štirih otrocih.

Prihodnji božič bodo že praznovali v troje. FOTO: Osebni Arhiv

Paris ni bilo lahko zanositi kot kateri drugi. »Poka mi srce, ko gledam, kako se trudi in trudi, a nič! Toliko parov poizkuša, a se jim sreča nikakor ne nasmehne. Prigovarjam ji, naj se sprosti,« je svetlolaskine boje razkrila njena mama Kathy. A čeprav je Paris imela svoj del težav z neplodnostjo in se je zato obrnila na sodobno medicino, se je zanjo in njenega izbranca na koncu vse odvilo po načrtih in željah. Še celo pandemsko zaprtje je šlo zaljubljencema na roko, saj sta dejavno in z vsemi močmi začela postopek umetne oploditve. »Vedela sva, da si želiva družine. In ker se je svet ustavil, sem vedela, da je čas za to kot naročen. Običajno sem namreč na poti 250 dni na leto, zdaj pa sem bila doma in sem si lahko vzela čas. Zamrznjenih jajčec sem imela celo tono, ki so le čakala,« je dejala Paris. In dodala, da bi bilo popolno, ko bi se jima sanje o družini izpolnile v letu 2023. »Najprej bi si želela uživati le v najini družbi. Želela bi se naužiti življenja v paru, preden bi v to enačbo pripeljala otroke.« In po praznovanju prve obletnice, ki sta ji nazdravila novembra 2022, bi bil popoln trenutek za družino. »Komaj čakam na leto 2023,« je zato dejala. In očitno so ji bogovi prisluhnili, saj je leto 2023 tudi v resnici začela kot mamica. Še več, dobila je sinka, ki si ga je na tihem želela. »Vedno sem si želela imeti starejšega brata, nekoga, ki bi me branil in me vzel pod okrilje. Zato, če lahko izbiram, bi morda najprej imela fantka.«