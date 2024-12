Paris Hilton je objavila 18+ posnetek pred božičnim drevescem in razjezila oboževalce: Izbriši to (VIDEO)

Paris Hilton je presenetila svoje oboževalce z nenavadno božično čestitko, ki jo je objavila na Instagramu. Delila je namreč videoposnetek, v katerem pozira gola pred božičnim drevescem, ovita v rdeč trak z veliko pentljo. »Moja prisotnost je darilo,« je kratko zapisala ob posnetku, ki je na družbenih omrežjih sprožil burne odzive. Medtem ko so nekateri pohvalili njeno potezo, so ji drugi pisali, da je posnetek povsem neprimeren za božični čas.

Sprožila burne odzive

»Nekega dne bodo tvoji otroci videli to,« »Ne želim te gledati v takšni podobi,« »Kako žalostno za tvoje otroke in družino,« »Mislim, da to res ni primerno,« »To je res sramotno,« »Ne. Izbriši to,« »To je obupan klic po pozornosti,« »Zakaj?« »Razočarala si me,« »Od tega trenutka te ne želim več spremljati na družbenih omrežjih,« so pisali pod posnetkom.

Postala mama pri 42 letih

Spomnimo, 43-letna Paris je januarja 2023 skupaj z možem Carterjem Reumom dobila sina s pomočjo nadomestne matere, konec novembra lani pa še hčerko London.

Paris in Carter sta se poročila novembra 2021. Prijatelja sta bila 15 let, preden sta leta 2019 začela razmerje, le tri mesece kasneje pa sta se zaročila.