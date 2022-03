Pandemija ju je spet združila: kljub odtujenosti sta si ostala zvesta

Stres zaradi pandemskega zaprtja je bil za prenekateri zvezdniški par več, kot je ljubezen še lahko prenesla, in skoraj kot po tekočem traku so slavni oznanjali razhode in vlagali ločitvene listine.

Spet sta skupaj. FOTO: X17online.com

Nasprotno pa je bila za Bena Stillerja in Christine Taylor pandemija tisto darilo, zaradi katerega sta premostila razlike, ki so ju razdružile pred petimi leti, in si spet padla v strasten objem. Ljubezni, ki je med njima vzniknila v poznih 90. letih in ju leta 2000 popeljala pred oltar, sta dala še eno priložnost. »Bila sva ločena, a zdaj sva spet skupaj in zaradi tega nadvse srečna. To je nepričakovana, a nadvse čudovita stvar, ki je prišla iz pandemije.«

Maja 2017 sta odvrgla bombo. Razkrila sta, da se po 17 zakonskih letih in še enem letu ljubezni več razhajata, kljub odtujenosti pa da ju še vedno povezujeta medsebojno spoštovanje in ljubezen, prioriteta številka ena pa da za oba ostajata njuna otroka, hči Ella Olivia in sin Quinlin Dempsey. To niso bile prazne marnje, v naslednjih letih namreč ni bilo niti sledu o morebitni sovražnosti – še naprej sta se podpirala in bila prijatelja, v polna urnika pa sta vtkala tudi veliko časa, ki so ga preživljali kot družina.

Zaradi kariere mu menda ni ostajalo dovolj časa za zakon. FOTO: Phil Mccarten/Reuters

Prav otroka sta nato posredno vplivala na to, da sta se Ben in Christine spet našla. Na začetku pandemije sta se namreč dogovorila, da se Ben spet (začasno) vseli v njihov družinski dom, saj bo le tako lahko tudi med vsesplošnim zaprtjem z njima. »Nato, sčasoma, pa so se stvari razvile in sva zdaj spet skupaj,« je dejal hollywoodski zvezdnik in dodal, da sta se z ženo med tem »vsiljenim« sobivanjem naučila spoštovati svoje medsebojne razlike in tudi tisto, po čemer sta si podobna. »Ko to dojameš in sprejmeš, začneš drugo osebo še bolj ceniti, saj je ne želiš več spremeniti.«

2017. sta naznanila, da gresta po ločenih poteh.

Stillerjevi so spet srečna družina z zaljubljenimi starši. Pri tem njuni prijatelji dodajajo, da odsotnost ljubezni nikoli ni bila težava, zgolj pomanjkanje časa, zaradi česar so vsa ta leta upali, da se bosta spet našla. »Nikoli se nista zares odtujila. Ben je bil zgolj tako zaposlen s kariero, da ju je to sčasoma pahnilo narazen, saj nista več našla časa drug za drugega. A vedno je bilo očitno in kristalno jasno, da se ljubita,« je dejal vir in dodal, da sta tudi med večletnim premorom med romantiko še vedno neizmerno uživala v družbi drug drugega. »V vsem tem času, ko sta bila narazen, nista hodila na zmenke, se zapletala z drugimi in iskala nove ljubezni.«