Nicki Minaj čez noč izgubila očeta

Zakon pevkinih staršev je bil nasilen. FOTO: Osebni arhiv

Zvezdnico je materinstvo nekoliko umirilo. FOTO: Carlos Alvarez Getty Images

Pevkinega brata Jelanija so po dolgem sodnem procesu spoznali za krivega posilstva 11-letne deklice, hčerke tedanje zaročenke. Sodnik mu je prisodil 25 let za zapahi, omehčalo ga ni niti Nickijino pismo, v katerem je brata orisala kot najbolj potrpežljivo, nežno in nesebično osebo. "Tega otroka si uničil!" je bil neomajen sodnik, ko je zvezdničinega brata poslal v zapor.

Biti mama je najboljše in najbolj izpopolnjujoče delo, kar sem se jih kdaj lotila. Tako je na začetku letošnjega leta priznala precej kontroverzna raperka, ki jo je materinstvo, katerega čare je začela spoznavati z zadnjim septembrskim dnem, ko je povila prvorojenca, nekoliko umirilo. Ji prineslo notranje zadovoljstvo in ravnovesje.Prav na to pa se bo zdaj morala nasloniti in iz tega črpati moč, saj ji je življenje postreglo z nepričakovanim udarcem, ki ga še dolgo ne bo mogla preboleti. Potem ko je še v petek imela očeta, je prek vikenda, brez vnaprejšnjega opozorila, ostala brez njega.V 64-letnegaje trčil neznani voznik in s kraja nesreče pobegnil. Zvezdničin oče se je v petek okoli šeste zvečer odpravil na sprehod. Hodil je vzdolž poznane ulice, ko je, ko se je približal križišču, iz nič pribrzel avtomobil in zbil nič hudega slutečega Roberta, ta je hudo poškodovan obležal na asfaltu. A namesto da bi mu nepazljivi voznik pomagal in poklical reševalce, je le odpeljal. In čeprav so reševalci prišli do Roberta, ko se je ta še oklepal življenja, je bilo zanj prepozno. Kljub naporom zdravnikov ni dočakal novega tedna.Kdo je Nicki oropal očeta, je uganka. Tako hitro je namreč oddrvel s prizorišča nesreče s tragičnim izidom, da si ga očividci niso mogli ogledati in policistom podati opisa. Zato se je policija že obrnila na javnost, ki jo prosi za kakršne koli informacije, ki bi jim pomagale izslediti ubijalskega voznika.V kakšnem odnosu je bila Nicki z očetom v teh zadnjih tednih ali pa morda mesecih, ni znano, a zagotovo je v šoku. Njen odnos z Robertom je bil sicer zapleten in turbulenten, a še vedno je bil njen oče. V njeni mladosti je bil zasvojen s crackom, v enem svojih izpadov je požgal njihovo družinsko domovanje pa tudi nasilje mu ni bilo tuje. »Pil je in jemal droge, v teh narkomanskih omoticah pa postal nasilen. Ko je zažgal stanovanje, je tako v resnici poskušal ubiti mamo.A ji je k sreči uspelo dovolj hitro zbežati iz hiše,« je o nič kaj rožnatem otroštvu dejala pevka, ki se je kot deklica ničkolikokrat postavila pred mater, saj nanjo ni nikoli položil roke. »Preklinjal je, kričal, a tepel me ni nikoli.« A čeprav je prav zaradi nasilja, ki mu je bila doma priča, Minajeva sebi obljubila, da nikoli ne bo boksarska vreča moškemu, ji je z očetom vseeno vsaj nekoliko uspelo zgladiti odnos. Tako priča vsaj dejstvo, da jo je Robert večkrat spremljal na dogodke rdeče preproge.