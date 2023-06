Narodnjakov ne smejo predvajati: Cece in Dare Bubamare v lokalih ne pustijo

V mestu Đurđevac v Koprivničko-križevaški županiji so objavili posebna pravila za tradicionalno prireditev Picokijada. Od 21. do 25. junija smejo gostinci delati 24 ur na dan, a zato ne morejo vrteti glasbe po lastni izbiri.

»V gostinskih objektih, ki se nahajajo na Trgu sv. Jurija in Starogradski ulici v Đurđevcu, se v času kulturnih prireditev lahko izvaja samo primerna tradicionalna in zabavna glasba,« so zapisali na občinski spletni strani.

Cajke so pesmi izvajalcev srbskega turbofolka, ki jih mladi na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji, v zadnjih letih veliko poslušajo.

Za kakšno glasbo gre, sicer ni natančno znano. A Ta odločitev je pravzaprav namenjena preprečevanju vrtenja cajk v središču mesta. Čeprav je cajka sprva pomenila turbofolk, se ta izraz pogosto nanaša na vso pop glasbo iz Srbije, vključno z zabavno.

Kako se bo občinska oblast odločila, kaj je zabavna glasba in ali bodo za presojo privabili kakšne glasbene strokovnjake, niso razkrili. Kako bodo kršitelje kaznovali, ni navedeno, navajajo hrvaški mediji.