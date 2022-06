V tem hrvaškem mestu jasni: narodnjakov v lokalih ne smejo predvajati

Mestne oblasti v hrvaškem mestu Đurđevac so sprejele sklep o prepovedi predvajanja narodnjakov oziroma cajk v gostinskih objektih in na terasah. Cajke so pesmi izvajalcev srbskega turbofolka, ki jih mladi na Hrvaškem v zadnjih letih veliko poslušajo.

Svetlana Ražnatović Ceca. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Omenjena prepoved se nanaša zgolj na gostinske objekte, ki so na Trgu sv. Jurija in v Starogradski ulici, medtem ko ne velja za gostinske lokale in kavarne drugje, poroča Dnevnik.hr.

Odločitev velja prihodnji konec tedna v središču mesta, v času znane turistične prireditve Picokijada v Đurđevcu.

Ni znano, kdo bo nadzoroval ali v lokalih predvajajo ustrezno glasbo in ali so za tiste, ki prepovedi ne bodo upoštevali, predvidene kazni.