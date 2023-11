Namig princa Williama: Njegovi družini se obetajo velike spremembe

Princ William je v Singapurju podelil nagrade Earthshot, ki jih njegova fundacija namenja iskanju inovativnih rešitev za ohranjanje narave.

Ob obisku naravnega rezervata MacRitchie je dejal, da bo, ko bo zasedel prestol, stopil še korak naprej in se z vidika varovanja okolja ter izboljšanja družbe trudil še bolj.

Izpostavil je prizadevanja, ki jih kraljeva družina že sedaj namenja varovanju narave, zlasti z vidika ozaveščanja o problematiki, a sam si želi početi več, kot biti zgolj pokrovitelj.

»Zanima me toliko stvari. Moja družina počne odlično delo z ozaveščanjem o problematikah, sam pa želim stopiti še korak naprej. Radi bi dejansko sprožil spremembe in za mizo želim zbrati ljudi, ki lahko kaj spremenijo.«

William je zbrane nagovoril na tretji podelitvi nagrad Earthshot in nagradil pet sodelujočih, ki so za svoje inovacije, namenjene ohranjanju planeta, dobili vsak po en milijon funtov.

Dejal je, da še predeluje vtise, ki jih je zbral na dogodku, in da ima občutek, da je ta v primerjavi z lanskim letom zrasel, kar pomeni napredek in priznanje vsem organizatorjem ter udeležencem, zlasti pa tekmovalcem.

»Naš glavni cilj je, da vsako leto privabimo večje množice, da dosežemo več ljudi. Naša platforma je že ogromna, a mora postajati večja in boljša. Letos smo prvič v Aziji in pomembno se mi zdi, da tudi ta celina spozna, kaj ta nagrada sploh je in kakšen je njen namen.

Prej smo se osredotočali na Zahod. Zbrali smo se v Veliki Britaniji in v Bostonu, sedaj je čas, da se vprašamo, kam bomo šli naslednjič.«

Zaključil je, da se je treba zavedati, da Earthshot ni samo ceremonialna podelitev nagrad:

»Je veliko več. Gre za vpliv, ki ga lahko imamo, je izpostavljanje čudovitih ljudi s čudovitimi rešitvami. Je trud povezati politiko, regulatorje in sredstva vlad, ki bi združeni lahko imeli velik vpliv.«

Povzeto po portalu Mirror online