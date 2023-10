Na videz popoln par, a že sedem let živita ločeno

Jada Pinket Smith in Will Smith sta dolgo veljala za zgledna partnerja in zakonca v svetu, kjer zveze razpadajo druga za drugo, zakoni pa redko trajajo več kot nekaj let. Jada in Will sta se spoznala na začetku devetdesetih letih prejšnjega stoletja in se 1997. poročila, od takrat pa Will ni skoparil s pohvalami na račun svoje žene in mame dveh od njegovih treh otrok, tudi na rdečih preprogah in drugih dogodkih sta bila videti nadvse zaljubljeno in usklajeno.

Seveda ne gre spregledati niti Willove zaščitniške strani in klofute, ki jo je lani pred očmi sveta namenil Chrisu Rocku, ko se je ta pošalil na račun Jadine pobrite glave. A vse to je bila, kot kaže, zgolj fasada, vsaj zadnjih nekaj let.

Že imela afero

Dvainpetdesetletna igralka je pred dnevi namreč šokirala s priznanjem, da z Willom že sedem let živita ločeno. Čeprav je to običajno prvi korak k ločitvi, pa zakonske zveze uradno menda ne nameravata končati, vsaj za zdaj še ne. »Večkrat sem že razmišljala o ločitvi, a se nikoli nisem mogla pripraviti k temu, da bi to tudi izpeljala,« je dejala Jada.

1997. sta si obljubila večno zvestobo.

»Dolgo sva poskušala rešiti najino zvezo in leta 2016 je bilo vsega že toliko, da sva se enostavno utrudila. Utrudila sva se krpati luknje in živeti, kot da je vse lepo in prav. Mislim, da sva oba obtičala vsak v svoji predstavi, kakšen naj bi drugi bil, zato nisva videla, kakšen je v resnici,« je pojasnila igralka in dodala, da je Willu nekoč obljubila, da nikoli ne bo zaprosila za ločitev.

V javnosti ves čas delujeta zaljubljeno in usklajeno. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Prepričana sem bila, da ni razloga, zaradi katerega bi to storila, da ni stvari, ki je ne bi mogla rešiti in skozi katero se ne bi mogla prebiti, zato tudi obljuba. In ne nameravam je prelomiti,« je še povedala Jada novinarki ene od ameriških revij. »Opravljava garaško delo, neznansko se trudiva, da bi rešila zakon, saj se še vedno globoko ljubiva in poskušava ugotoviti, kako naprej. Kako dolgo bo to še trajalo, ne vem, a zase osebno lahko rečem, da ne bom obupala,« je pribila.

Je zabila zadnji žebelj v krsto zakona?

Njuni oboževalci se zdaj sicer sprašujejo, zakaj se je Smithova odločila spregovoriti o težavah v njunem zakonu, ko njen mož že leta dosledno zanika vse tovrstne govorice in namigovanja, ki jih ni malo, tudi ko je javno priznala, da je imela več let afero z veliko mlajšim glasbenikom Augustom Alsino, ki je pravzaprav prijatelj njenega sina, je Will ni obsojal ali o njej rekel zle besede.

Nekateri menijo, da je Jada zdaj zabila zadnji žebelj v krsto njunega zakona, drugi so prepričani, da je le želela biti iskrena, tretji, da je vse skupaj dobro premišljena promocijska poteza ob izidu njene knjige, v kateri med drugim piše o temnih časih, ki jih je preživljala, in boju z depresijo.