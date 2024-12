Mnoge je presenetila Trumpova izjava o videzu princa Williama

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju s princem Williamom v rezidenci britanskega veleposlanika v Parizu dejal, da sta imela »dober« pogovor in da je princ »zelo čeden«.

»Nekateri ljudje v živo so videti bolje. Videti je bil super. Videti je bil res lepo in to sem mu rekel,« je Trump povedal za New York Post. Mnoge je presenetila njegova izjava o videzu princa Williama, saj ni običajno, da bi visoki državni uradniki po tovrstnih srečanjih izražali svoje vtise o fizičnem videzu.

Vprašal po zdravju

Trump in princ William sta se srečala v soboto v Parizu, kjer sta se udeležila otvoritvene slovesnosti prenovljene katedrale Notre Dame. Med drugim sta se pogovarjala o zdravstvenem stanju britanskega kralja Karla III in valižanske princese, ki sta se letos zdravila zaradi raka.

Z veseljem sta se rokovala. FOTO: Aaron Chown Afp

»Vprašal sem ga o njegovi ženi in rekel je, da je v redu. In vprašal sem ga o njegovem očetu in odgovoril je, da se bori. In ljubi svojega očeta in ljubi svojo ženo,« je dejal Trump.

Kensingtonska palača je pred tem sporočila, da sta Trump in princ William razpravljala o vrsti globalnih vprašanj, pri čemer sta se osredotočila na pomen posebnih odnosov med ZDA in Združenim kraljestvom, poroča informer.rs.

Preberite še: