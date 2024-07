Mlado Američanko Ljubljana povsem navdušila

Če so Združene države Amerike nekoč veljale za obljubljeno deželo in so si tudi mnogi Slovenci želeli tam ustvariti kariero in življenje, pa se je situacija v zadnjih letih, kot kaže, obrnila. Business Insider je denimo objavil izpoved Američanke, ki je zaradi moževe službe z družino eno leto preživela v Ljubljani in po vrnitvi v ZDA doživela »obratni kulturni šok«.

»Bila sem tipična Američanka, potni list sem dobila šele pri 28 letih in redko sem zapustila svojo rodno zvezno državo. Ko mi je mož povedal, da se selimo v Slovenijo, sem prvič slišala zanjo, najprej sem mislila, da gremo na Slovaško,« je začela pripoved Brittany McAnally, ki jo je Ljubljana nemudoma navdušila, predvsem pa je bila presenečena, da tukaj skoraj vsi govorijo angleško.

Presenečenje so bile tudi cene, varnost in kakovost življenja. »Moj sin se je v Ljubljani naučil voziti kolo in brez zadržkov sem ga pustila po mestu s kolesom. V Ameriki ne bi tega nikoli storila, v Ljubljani pa sem videla, da drugi starši počno enako. Oba moja otroka sta v Ljubljani tudi obiskovala vrtec, in ko sem se enkrat izgubila v stavbi, nisem videla nobenega varnostnika. V vrtcih pri nas je na vsakem vogalu kakšen. Tudi cena ljubljanskega vrtca me je presenetila, pri nas na mesec zanj odštejemo tisočaka in več na otroka, v Ljubljani je bila ta cena tretjino nižja,« je navdušeno nadaljevala Brittany, ki jo je presenetilo tudi uvajanje otrok v vrtec. »Pri nas pripelješ otroka in se posloviš, tudi prvi dan, tu pa smo ostajali z njimi po ves teden. V Ameriki si starši tega enostavno ne morejo privoščiti zaradi službe,« je še dodala Brittany, ki je bila povsem navdušena tudi nad vrtčevsko hrano, predvsem njeno kakovostjo, okusna hrana in sveže sestavine ter v primerjavi z ZDA poceni sadje in zelenjava pa ji bodo prav tako za vedno ostali v spominu, je še dejala.