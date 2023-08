Med snemanjem jih je dobila po nosu, ima tri šive

Preden je Rebel Wilson pred tremi leti močno shujšala, je dobivala le vloge smešnih, zabavnih debelušk. A odkar je s sebe oklestila 35 kilogramov in prevzela športen življenjski slog, se ji je počasi začel širiti spekter likov, v katere se lahko prelevi. Za svoj najnovejši film Bird Bride je skočila v kožo tajne agentke, ki se znajde pred zahtevnim izzivom – vlogo družice na poroki svoje najboljše prijateljice iz otroštva. Film z akcijskimi prvinami, med snemanjem katerih pa avstralska igralka ni dobila le s filmsko masko ustvarjenih udarnin in modric. Tudi v resnici je namreč z okrvavljenim nosom pristala v bolnišnici in dobila šive.

Kaskaderski podvigi niso mačji kašelj. To zdaj zelo dobro ve Rebel, ki očitno za snemanje drznejših prizorov ni uporabila dvojnice – in jo je skupila. »Tako si nikakor nisem zamišljala konca tega filma!« je čivknila igralka in dodala še fotografski dokaz poškodbe, ki jo je utrpela na sceni. Fotko poškodovanega nosu, pod nosnicami pa strjena kri. »Dobila sem tri šive in po kaskaderski nesreči ob štirih zjutraj pristala v bolnišnici.«

Rebel in Ramona sta se zaljubili pred dvema letoma. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Kako in čemu je prišlo do snemalne nesreče, ni natančneje razdelala, a morebiti se bo na udarce, modrice in poškodbe, ki lahko spremljajo snemanje akcijskih filmov, morala navaditi. Nedavno je bila namreč celo na avdiciji za naslednji film o tajnem agentu Jamesu Bondu, ki nedvomno spada v elitno skupinico najbolj razvpitih in popularnih akcijskih filmskih franšiz. »Resnično kul, da sem dobila avdicijo za naslednji film iz bondijade,« je bila navdušena nad izjemno priložnostjo. To je dobila precej po naključju, saj je bila povabljena zaradi šal, ki jih je stresala na račun slavnega vohuna.

Neodvisen film Rebelin najnovejši filmski projekt Bird Bride je sicer eden redkih filmov, ki mu zaradi dvojne stavke igralcev in scenaristov ni bilo treba ugasniti kamer. Gre namreč za neodvisen film, ti pa so izvzeti iz stavke in lahko nadaljujejo produkcijo.

Wilsonova počasi torej postaja tudi igralka akcijskega žanra, kar pa ni edina novejša vloga v njenem življenju. Pred osmimi meseci je s pomočjo nadomestne matere namreč postala mamica mali Royce, ki jo je že ovila okoli svojega drobnega mezinčka. Rebel je v malčico, ki jo vzgaja z zaročenko Ramono Agrumo, tako zaljubljena, da bi z veseljem postala mamica še v drugo. »Veliko razmišljam o tem. Rada bi imela še enega otroka,« je dejala in nadaljevala, da bo kljub dolgoletni bitki z neplodnostjo poskusila z umetno oploditvijo. »Bomo videli, kako bo šlo.« A tudi če iz te moke ne bo kruha, ne bo pobita, presrečna in zadovoljna bo tudi, če bo imela le svojo Royce.