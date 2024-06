Ločitev po sedmih mesecih!

Po komaj sedmih mesecih jima je odklenkalo! Čeprav je country pevec Billy Ray Cyrus še nedavno trdil, da je v avstralski pevki Firerose našel svojo drugo polovico, ki ga dopolnjuje, ter da sta popoln duet »kot arašidovo maslo in marmelada na kruhu«, je zdaj vložil zahtevo za ločitev. Mednju so – tako je navedel v papirjih – posegle nepremostljive razlike in ženino neprimerno zakonsko vedenje. Še huje, prepričan je, da je bilo njuno skupno življenje zasnovano na prevari, zaradi česar želi celo razveljavitev zakona.

»Firerose ni takšna, kot je mislil, da je, ko sta se poročila,« je razkril vir in nadaljeval, da je country zvezdnik zdaj prepričan, da se z njim ni poročila iz ljubezni, ampak zato, da bi bila finančno preskrbljena. »V njunem odnosu je bilo ogromno drame in težav z zaupanjem, povezanih z denarjem. Ne želi je več v svojem življenju.«

Zdaj je prepričan, da se z njim ni poročila iz ljubezni. FOTO: Osebni Arhiv

V njem ni videla moškega svojega življenja, temveč le poln bančni račun. Tako meni zvezdnik, ki je po vložitvi ločitvenih papirjev na sodišču vložil še zahtevek za prepoved približevanja, s katerim bi pred bivšo zaščitil svoje finance. Od trenutka, ko jo je udaril z ločitvijo, naj bi namreč brez dovoljenja zapravila že približno 90 tisočakov njegovega denarja, od česar je šel levji delež njenim odvetnikom.

»Skrbi me, da ima informacije, ki bi jih lahko uporabila za goljufive, nepooblaščene bremenitve mojih poslovnih in osebnih kreditnih kartic ter računov,« je pojasnil sodišču. Pri tem je dodal, da z ženo nikoli nista imela skupnega bančnega računa, kartic ali posesti na skupno ime, kot tudi, da nikoli nista podpisala nikakršnih pooblastil, da bi lahko uporabljala kreditne kartice drug drugega. Nasprotno trdi Firerose, ki meni, da ni naredila ničesar narobe in je zgolj živela tako kot od dne, ko sta se poročila. Njegove kartice je torej še naprej uporabljala z njegovim dovoljenjem, pregledovala sta tudi vse njene izdatke, za katere je uporabila moževe kartice.

Ljubezenska zgodba bo imela očitno grenak konec. Billy Ray namreč tudi zahteva, da mu bivša vrne ves denar, ki ga je zapravila brez njegovega dovoljenja. Toda denar očitno ni edina težava. Pricurljalo je še, da naj bi precejšnjo vlogo v razkroju zakona igrala tudi njena nezvestoba. »Skoraj vseskozi sta se prepirala, na trenutke je bil njun odnos zelo toksičen. Zadnja kapljica čez rob pa so bile njegove obtožbe, da ga vara.«

Njun odnos sta uničila nezvestoba in nezaupanje. FOTO: Osebni Arhiv