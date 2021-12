Lindsay Lohan je zaročena

Lindsay Lohan je bila nekdaj prvo ime tračarskih časopisov, saj je veljala za nepoboljšljivo žurerko in prestopnico, v kateri so škandalov željni tabloidni novinarji odkrili uresničenje svojih sanj.

Njeno razmerje z Egorjem se je končalo z medsebojnim obtoževanjem. FOTO: Osebni Arhiv

A je pred nekaj leti skoraj izginila z obličja zemlje. Zaradi značajske težavnosti in nezanesljivosti, ki sta se napajali tudi v njenih odvisnostih od omame, je nekdanja otroška zvezdnica v svetu filma postala persona non grata, pred krvoželjnimi paparaci pa je pobegnila v Dubaj. In se umirila. Leta čezmernega veseljačenja je čez noč pustila za sabo, podobno nevpadljiva je postala tudi njena zasebnost. Kajti če so jo nekdaj romantično povezovali z vrsto zvenečih imen, med temi z, grškim milijarderjemin celo, je nato na njeni ljubezenski fronti zavladalo zatišje.

Divji in samouničevalni življenjski slog jo je večkrat privedel tudi na sodišče. FOTO: Reuters

Predlani so sicer na kratko zavele govorice, da se je zaljubila, a je igralka ostala tiho. Do sedaj, ko ni več mogla skrivati brezmejne radosti. »Moja ljubezen. Moje življenje. Moja družina. Moja prihodnost,« se je oglasila in na vsa pljuča zakričala, da je zaročena.

Predlani, malce preden je svet zajela pandemska kriza, je tiho zašuštelo, da je srce Lohanove zaradi bančnika Badra Shammasa spet začelo nekoliko hitreje in zaljubljeno utripati. A čeprav je Lindsay ostala tiho, je njena mama Dina maja 2020 izdala, da se je njena slavna hčerka z nekom začela videvati, a da kaj več ne bo izdala, saj je to ne nazadnje Lindsayjina zasebnost in bo o njej spregovorila sama, ko bo na to pripravljena. »Njuno razmerje je trdnejše iz dneva v dan. Videvata se približno dve leti, v tem času pa je Bader postal stalnica njenega življenja,« se je letos razvezal jezik anonimnemu viru, ki je o svetlolaskinem izbrancu še povedal, da se ukvarja s financami in nima nikakršnih povezav z zabavno industrijo.

Kaj več o zvezdničinem izbrancu ni znanega, v teh dneh je pricurljalo na plan le še, da naj bi bil eden vodilnih pri banki Credit Suisse.

Strupena ljubezen Igralka ima ob kupu propadlih razmerij za sabo tudi že eno razdrto zaroko, ki pa se je končala več kot le s solzami. Pred šestimi leti so razpad zaroke z ruskim milijonarjem Egorjem Tarabasovom namreč spremljale obtožbe nasilja, češ da naj bi jo pretepal, govorilo se je celo, da je morala sama plačati zaročni prstan, ki ji ga je podaril. Nasprotno pa je Egor ljubimko obtožil, da ga je olajšala za več tisočakov vrednih umetnin, njene obtožbe nasilja pa da so zgolj zlobne laži.

V zasebnosti ji torej vse teče kot po maslu, z drobnimi koraki pa se je spet začela vračati k filmu, saj je dobila glavno vlogo – to je njena prva pomembnejša vloga po letih zatišja – v Netflixovi romanci, v kateri bo zaigrala s Chordom Overstreetom. Luč sveta bo ugledal tudi njen podkast, v katerem bo poslušalcem razgaljala plati nje same, ki so ljudem doslej ostale skrite.