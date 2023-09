Leonardo DiCaprio s svojo sedanjo in bivšo

V sosednji Italiji se končuje eden najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, teden mode v Milanu, kjer je, kajpak, kot je to v navadi, kar mrgolelo zvezdnikov, z njimi vred pa tudi govoric. Marsikateri znani obraz je na odmevnem dogodku kar sam poskrbel, da se je o njem govorilo.

Domnevni ljubezenski trikotnik

Govoric o sebi zagotovo ni sam sprožil Leonardo DiCaprio, ki naj bi se že na poti v italijansko modno prestolnico znašel v zagati. Njegova sopotnica na sicer komercialnem poletu je bila namreč njegova domnevna bivša, 28-letna Gigi Hadid, s katero so igralca romantično povezovali lansko leto. S tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi bil Leonardo trenutno v bojda resni zvezi s 25-letno manekenko Victorio Ceretti.

Gigi Hadid na Versacejevi zabavi, na kateri je bil tudi DiCaprio. FOTO: Profimedia

Obe lepotici sta nastopili na brveh modnega tedna, vsi trije pa so se po reviji znašli skupaj na zabavi, ki jo je organizirala modna hiša Versace. Opravljivcem ni ušlo, da je Leonardo na zabavo prišel skupaj z Victorio, odšel pa sam. Victoria jo je namreč zapustila pred njim, on pa je ostal tam, prav tako Gigi. Kaj točno se je dogajalo, če se je sploh kaj, vedo samo vpleteni. Ali je šlo v resnici za ljubezenski trikotnik ali pa je vse skupaj le prenapihnjena novinarska raca, najbrž ne bomo nikoli izvedeli.

Pri 53 kazala perilo

Pozornost je vzbujala tudi nekdanja manekenka Naomi Campbell – najprej na modni reviji, nato pa še na zabavi znamke Dolce & Gabbana, kjer se je pojavila kar v kreaciji z brvi. V prosojni obleki, za katero je težko reči, ali razkriva perilo ali je v resnici perilo, je 53-letnica vzbujala občudovanje s popolno postavo. Da so zgolj mlade manekenke stvar preteklosti, so pokazali tudi pri Versaceju, kjer so na modno brv poslali še eno manekensko legendo, Naomijino vrstnico Claudio Schiffer.

Naomi Campbell je plenila poglede. FOTO: Alessandro Garofalo, Reuters

Z opravo je na nekoliko drugačen način pritegnil pozornost nekdanji mož Kim Kardashian, Kanye West. Raper se je v Milanu pojavil v črni kapuci, ki mu je prekrivala celoten obraz, zaradi česar so ga mediji primerjali s fantomom.

Manekenke slavnih staršev

Navdušenje so tudi letos vzbujale mlade hčerke zvezdnikov v vlogi manekenk. Tokrat sta najnovejše modne muhe najslavnejših oblikovalcev na svetu med drugim razkazovali hči Sadie Frost in Juda Lawa, Iris Law ter potomka Monice Belucci in Vincenta Cassela, Deva Cassel – prva za Versace in druga za Dolce & Gabbana. Največ pozornosti je vzbudila Natalia Bryant, najstarejša hči pokojnega legendarnega košarkarja Kobeja Bryanta; skupaj z Gigi Hadid in Kendall Jenner je 20-letnica nastopila na Versacejevi modni reviji.

Gigi Hadid, Claudia Schiffer in Kendall Jenner na Versacejevi modni reviji FOTO: Instagram, @donatella_versace