Legende ni več: Striček Ray je delal na radiu 60 let (FOTO)

Redki so ljudje, ki svojo službo opravljajo tako dolgo, vdano in z zadovoljstvom: Ray Cordeiro je kar šest desetletij razveseljeval radijske poslušalce, v Guinnessovo knjigo rekordov pa se je vpisal kot didžej z najdaljšim stažem.

Do uspeha pomagal Beatlom

Njegova kariera ni bila že od začetka tako pestra in zabavna: najprej je delal na banki, potem je bil paznik v zaporu in opravljal še nekaj priložnostnih del. A ravno v tistem času je spoznal, kako pomembna sprostitev je glasba, zato je sklenil svojo strast in veselje deliti z drugimi. Zaposlil se je na domači hongkonški radijski postaji Radio Rediffussion, potem pa prestopil na RTHK Radio 2, kjer je ostal do upokojitve.

Do slave je pomagal tudi britanski zasedbi The Beatles. FOTO: Reuters

V dolgih letih bogate kariere je opravil intervjuje s številnimi glasbenimi zvezdniki, tako domačimi kot tujimi. Klepetal je celo s člani zasedbe The Beatles: na druženje z njimi je bil še posebno ponosen, saj jih je gostil, še preden so zasloveli, in si je rad polaskal, da je bil del njihove legendarne zgodbe. V spomin so mu podpisali naslovnico revije, ki je bila eden njegovih najdragocenejših spominkov in bi šla na kakšni dražbi verjetno za med, a je ni hotel prodati.

Upokojil se je šele pred dvema letoma.

Spoznal je tudi Eltona Johna, Elvisa Presleyja in Cliffa Richarda, za svoje delo pa je prejel številne nagrade in priznanja ter lani celo častni doktorat hongkonške univerze.

Rodil se je v Hongkongu, starši so bili portugalskega rodu. All the Way With Ray, njegova oddaja, je navduševala krepko čez pol stoletja, Cordeiro, ki je bil v javnosti znan kot striček Ray, pa se je upokojil šele pred dvema letoma. Umrl je na svojem domu v 99. letu starosti, izrazi sožalja pa družini dežujejo z vsega sveta.