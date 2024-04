Legendarni Jackie Chan praznuje 70 let

Svetovno znani akcijski igralec, mojster borilnih veščin, režiser, producent in pevec Jackie Chan praznuje 70 let. Igra že vse od 60. let minulega stoletja, doslej pa je nastopil v več kot 150 filmih in velja za enega najvplivnejših akcijskih zvezdnikov vseh časov.

Jackie Chan se je rodil 7. aprila 1954 v Hongkongu. Ob rojstvu je dobil ime Chan Kong-sang, kar v prevodu pomeni »rojen v Hongkongu«. Umetnost kung fuja mu je že v otroških letih približal oče, ki je sedemletnega sina vpisal v Kitajsko dramsko akademijo. Tam se je mali Kong-sang deset let uril v borilnih veščinah ter se učil akrobatike, petja in igranja. Akademija je veljala za pripravnico dečkov na Pekinško opero, kjer pa jih v vseh teh letih niso učili ne brati ne pisati, navaja Chanova uradna spletna stran.

V novi različici Karate Kida je imel bolj dramsko vlogo. FOTO: Profimedia

Borilni začetki

Igralski debi je Chan doživel že pri osmih letih, ko je nastopil v filmu Sedem malih pogumnih borcev, ki govori o dečku, ki se uči borilnih veščin, da bi postal kung fu bojevnik. V tem času je spoznal tudi (bodoča hongkonška akcijska igralca) Samma Hunga in Yuena Biaa in postali so tako dobri prijatelji, da se jih je na nastopih prijela oznaka Trije bratje ali Trije zmaji.

Po koncu šolanja je odšel v Avstralijo in se pridružil staršem ter delal tako v restavraciji kot na gradbišču. Po zaslugi enega od delavcev z imenom Jack, ki je imel težave z izgovorjavo imena Kong-sang, je dobil naprej vzdevek mali Jack in nato Jackie.

V Zmajevem gnezdu je zaigral z Bruceom Leejem. FOTO: Golden Harvest/WB

Leta 2016 je prejel častnega oskarja za življenjsko delo.

Jackie Chan je živa legenda. FOTO: Profimedia

Chan je že prej nastopal v manjših vlogah ali kot statist v hongkonških filmih, med katerimi sta tudi Jeklena pest in V zmajevem gnezdu, v katerih je igral z velikim Bruceom Leejem. Pozneje je dobil povabilo za prvo glavno vlogo v filmu Nova jeklena pest (1976), zaradi česar se je vrnil v Hongkong. Veliki preboj je doživel leta 1978 s filmom Kača v orlovi senci, kjer je kombiniral borilne veščine s komičnim pristopom, istega leta pa je posnel tudi klasiko Pijani mojster. Hongkong je bil osvojen, na vrsti je bil Hollywood. Vsaj tako je mislil.

Preboj v ZDA

A Severna Amerika (tedaj še) ni cenila njegovega komičnega kung fuja in manjših vlog v ameriških filmih, zato se je vrnil v Hongkong in posnel vrsto filmov s šolskima prijateljema Sammom Hungom in Yuenom Biaom ter gradil svoj sloves po vsej Aziji, uspevalo pa mu je tudi v Evropi. In končno je napočil čas za Hollywood. Prvi ameriški uspeh je doživel s filmom Pretep v Bronxu iz leta 1995, tri leta pozneje pa je s komikom Chrisom Tuckerjem posnel akcijsko komedijo Ful gas, ki je iz njega naredila hollywoodsko zvezdo. Tedaj je izdal tudi avtobiografijo. Sledilo je še več uspešnih ameriških filmov, sprva akcionerjev, nato se je posvetil tudi bolj dramskim vlogam. Leta 2016 je prejel častnega oskarja za življenjsko delo, že od leta 2002 pa ima svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.

150 in več filmov je posnel v karieri.

Jackie Chan danes velja za enega od najbolj znanih igralcev na svetu. Zaslovel je s komičnim slogom borbe s pretiranimi gibi, uporabo improviziranih orožij in inovativnimi kaskaderskimi triki, ki jih je večinoma izvajal kar sam. Pri tem se je neštetokrat poškodoval: legenda pravi, da v njegovem telesu skoraj ni kosti, ki si je ne bi zlomil. Na Kitajskem je tudi priljubljen pop izvajalec in je izdal več glasbenih albumov, pogosto pa je pel v naslovnih skladbah svojih filmov.