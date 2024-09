Legendarni igralec šokiral oboževalce, kamere ujele trenutek, zaradi katerega jih močno skrbi zanj (VIDEO)

Harrison Ford je bil med igralci in pevci, ki jih je Disney pred kratkim uvrstil v Disneyjeve legende. 82-letni igralec si je to čast prislužil z vlogama Hana Sola v Vojni zvezd in Indiane Jonesa v istoimenski filmski franšizi.

Vendar pa je imel Ford, ko je svoje odtise tlačil v cement, težave s podpisom svojega imena, pri čemer je svojo desno roko podpiral z levo. Posnetek je bil objavljen na Instagramu Good Morning America, in ob tem so se oglasili številni oboževalci s komentarji:

»Čestitam mu, vendar mi para srce, ko vidim, kako šibek je postal«,

»Ne izgleda dobro«,

»Je še koga zaskrbelo, da je ena roka stisnjena bolj kot druga?«,

»Težko je videti, kako star je postal«.