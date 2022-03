Kraljica Elizabeta II. za vedno zapušča Buckinghamsko palačo in London

Elizabeta II. se je odločila, da bo za svojo uradno rezidenco razglasila grad Windsor, kjer bo živela in opravljala svoje dolžnosti. Britanska kraljica (95) namerava zdaj večino dela opravljati od doma, uradne obiske pa bo sprejemala tudi na gradu Windsor. Zaradi vse slabšega zdravja se bo odrekla večini službenih potovanj, ki bodo zdaj na plečih njenih dedičev.

V zadnjih dveh letih, odkar se je začela pandemija koronavirusa, je večino časa prebivala v gradu Windsor in tam sta s princem Filipom preživela zadnje trenutke skupnega življenja. Zdi se, da si kraljica želi čim več časa preživeti na kraju, kjer je bila najsrečnejša s svojim ljubljenim možem in kjer je preživela večino svojega otroštva.

Grad Windsor. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

»Windsor je njen najljubši kraj. S princem Filipom je ustvarila najlepše spomine, tam so njene živali, preostala družina pa živi v bližini, zato je njena odločitev smiselna,« je povedal kraljevi novinar Hugo Vickers. Kraljevi biograf Christopher Warwick je za BBC leta 2016 povedal, da je bil Windsor »kraj, ki je bil zelo dolgo dom kraljici in njeni sestri ter je utrdil čustva in navezanost, ki jih ima do kraja, ki ga zelo ljubi«.

Windsor je tudi kraj, kjer je pokopan princ Filip. Ko bo umrla kraljica, bosta skupaj pokopana v Windsorju, v spominski kapeli kralja Jurija VI.