Kraljica Camilla povsem strta, zapustila jo je zvesta spremljavalka

Britanska kraljica Camilla, ki so se ji ravno dobro povrnile moči po hudem vnetju pljuč, žaluje. Izgubila je zvesto spremljevalko in veliko ljubezen, psičko Beth, ki jo je pred 13 leti posvojila iz lokalnega zavetišča.

Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, je imela psička pasme Jack Russell terier neozdravljivi tumor in na koncu kraljici ni preostalo drugega, kot da jo je dala uspavati. »Slovo od Beth je bilo neizmerno žalostno. Kraljici je prinašala ogromno veselja, tako na sprehodih kot med delom, ali zgolj takrat, ko se je pred kaminom privila k njej,« je dejal tiskovni predstavnik Buckinghamske palače.

Kraljevi so z oboževalci ob tem žalostnem trenutku delili tudi nekaj fotografij Beth v družbi kralja Karla III. in kraljice Camille. Beth in Bluebell, ki jo je Camilla posvojila eno leto pozneje iz istega zavetišča kot Beth, je kraljica tako zelo oboževala, da so šiviljske mojstrice njuni podobi celo všile v obleko, ki jo je Camilla nosila na kronanju.

Beth, ki je imela komaj tri mesece, ko se je Camilla do ušes zaljubila vanjo in jo nemudoma odnesla s seboj domov, je kraljico tudi spremljala na mnogih uradnih obiskih in drugih obveznostih.