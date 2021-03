Kraljeva rodila kar na tleh

Tudi princesa Eugenie je postala mamica. FOTO: Instagram

3

otroke že imata srečna zakonca.

Britanci kraljeva rojstva običajno nestrpno in burno pričakujejo kar pred izbranimi bolnišnicami in tam tudi taborijo po več dni, no,inpodanikom tokrat nista dopustila tega zadovoljstva. Hči princesese je namreč, nehote, poklonila kraljevim prednicam in rodila doma, in sicer kar na tleh v kopalnici svojega doma v Gloucestershiru.Kot je v podkastu pojasnil ponosni očka, so se popadki začeli že ponoči, a takrat še ni bilo razloga za preplah. Ta pa je silovito nastopil naslednji dan, ko sta Zara in Mike spoznala, da bosta tretjega otroka na svet spravila kar doma. K sreči je bila njuna dobra prijateljica in babica po poklicu v bližini njunega razkošnega posestva Gatcombe Park, kaj hitro se ji je pridružila še ena babica; obe sta poskrbeli za varen porod, Mike pa se je izkazal s hitrim ukrepanjem, se je pozneje pohvalil.Takoj ko ga je Zara opozorila, da bo rodila v avtomobilu, če se bosta napotila v bolnišnico, je stekel v domačo telovadnico, kopalnico opremil z mehkimi blazinami ter priskrbel kopico brisač in vzglavnikov, da bi ženi omogočil kar se da udobno izkušnjo, vmes pa je prek telefona zbiral okrepitve., ki je 22. v vrsti za britanski prestol, je ob rojstvu tehtal zajetne štiri kilograme, dobrodošlico pa sta že desetemu pravnuku izrekla tudi ponosna prababica in pradedek; v topli čestitki sta še pristavila, da se veselita prvega snidenja, seveda, takoj ko bodo koronske razmere to dopuščale.Zara in Mike imata že dve hčerki, sedemletnoin dveletno, zdaj 39-mamica pa je doživela tudi dva spontana splava. Dečkovo drugo ime je poklon Mikovemu očetu in Zarinemu dedku, sta še pojasnila, dvor se je tako v zelo kratkem času razveselil kar dveh novih pripadnikov, spomnimo, pred nekaj tedni je princesa, hči princa, povila prvega otroka, sina, ki je enajsti v vrsti za prestol. Novici sta vsekakor prijetno razvedrilo v obdobju, v katerem glasno odmeva intervju princa Harryja in Meghan, ki pa sta si zagotovila nov mesečni prihodek. Princ, ki je z ženo opustil kraljeve dolžnosti in jo mahnil čez lužo, si je našel službo pri startup podjetju BetterUp, ki svetuje na področju duševnega zdravja in izboljšanja poklicnega razvoja.