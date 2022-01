Kraljev svak se kaže z neznanko

Španski kraljevi družini zadnja leta preglavice povzroča nekdanji kralj Juan Carlos, ki ga preiskujejo zaradi korupcije, zdaj pa je nov škandal zakuhal kraljev svak Iñaki Urdangarin, ki so ga pred dnevi opazili, ko se je v javnosti z roko v roki sprehajal z neznano žensko. Španci so bili nad fotografijami šokirani, saj je Urdangarin že več kot 20 let poročen s princeso Cristino, še prejšnji mesec sta bila skupaj na počitnicah in nič ni kazalo na to, da bi v zakonu škripalo. A kot kaže, vse le ni bilo tako rožnato. Kot je španskim medijem povedal vir blizu princese, je menda za to že vedela. Ali je »to« moževa ljubica, dobra prijateljica ali kaj drugega, ni znano. Je pa Cristinin 21-letni sin Pablo namignil, da je neznana ženska verjetno več kot prijateljica, ko je medijem dejal: »Imeli se bomo enako radi, kot smo se imeli doslej.«

Urdangarin je kraljevi družini že pred leti povzročil nemalo sivih las, saj je bil enako kot tast obtožen korupcije in pranja denarja, v nasprotju z Juanom Carlosom, ki se sodišču izogiba, češ da ima kot nekdanji vladar imuniteto, pa je bil Iñaki tudi obsojen, in sicer na šest let in tri mesece zaporne kazni ter 512.000 evrov denarne kazni. Na sodbo so se njegovi odvetniki pritožili in zaporno kazen jim mu je uspelo zmanjšati na pet let in deset mesecev. Med osumljenimi je bila tudi njegova žena, ki so ji očitali še utajo davkov, preden bi morala sesti na zatožno klop, pa je pobrala njune štiri otroke in se preselila v Švico. Kljub temu se je eno leto pozneje odzvala vabilu na sodišče, a zanikala, da bi kar koli vedela o moževem nezakonitem početju. Grozilo ji je osem let zapora, zaradi škandala ji je brat odvzel tudi plemiški naziv, a so jo na koncu oprostili.