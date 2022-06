Konec zvezdniške ljubezni: ujela ga je z drugo in vrgla na cesto

Ona je kolumbijska lepotica z verjetno najslavnejšimi, zapeljivo migajočimi boki. On pa postaven španski nogometaš, ki velja za enega najboljših branilcev svoje generacije. Skratka, oba sta lepa, slavna in bogata, na papirju popoln par. In debelo desetletje se je zdelo, da sta drug v drugem tudi v resnici našla svojo drugo polovico, dva otroka sta njuno pravljično ljubezen zgolj požlahtnila.

O prevarantskem moškem poje tudi v zadnjem hitu Te Felicito. FOTO: Osebni Arhiv

»Imava vse, kar je pomembno: povezanost, ljubezen, otroka. Poroka tega ne bo spremenila ali nadgradila, če pa že bom kdaj stopila pred oltar, bo to gotovo z njim,« je Shakira razložila, da z Gerardom Piquejem nikoli nista uradno potrdila svoje ljubezni, ker poročna listina pač ne bi spremenila ničesar. A prevara bi vsekakor spremenila vse.

Takšna izdaja bi z enim zamahom uničila vse, kar sta gradila 12 let, in menda je Gerard njunemu dolgoletnemu razmerju zadal prav ta smrtni udarec. Med rjuhe naj bi skočil z drugo in tako v trenutku zapravil Shakirino ljubezen.

Zalotila prešuštnika

Po španskih medijih je zavrelo. Vse brbota in vre od govoric, da je ljubezni med njima odklenkalo. Še več, Shakiri govorice o partnerjevem skoku čez plot naj ne bi le prišle na ušesa, menda naj bi ga kar sama zalotila z drugo. In ga že v naslednjem trenutku vrgla iz hiše, kjer sta si s sinovoma Milanom in Sasho ustvarila življenje.

S sinovoma je menda šla maja sama na oddih. FOTO: Osebni Arhiv

A privlačni športnik se ni zavlekel v kot in objokoval zapravljene družinske sreče, ljubljene ni rotil, naj mu da še eno priložnost, ampak naj bi se vrnil k hedonističnemu življenju mladca, kakršno je morda živel pred desetletjema. Bival naj bi v svojem samskem stanovanju v Barceloni in z obema rokama zgrabil žurerski slog. S (precej mlajšim) soigralcem Riquijem Puigom in njegovimi prijatelji naj bi hodil od enega nočnega kluba do drugega, seveda vselej v spremstvu žensk, in se domov pogosto vračal ob dveh, tudi treh zjutraj.

Prav nič pa naj mu ne bi manjkalo niti ženskih nežnosti, saj naj bi, tako meljejo mlini, ljubimkal z mlado blondinko, dvajsetletno študentko, ki dela kot hostesa.

Prvi alarm, da med pevko in nogometašem škripa, je zatulil že marca. Kajti četudi je Shakira v preteklosti pogosto na družabnih omrežjih objavljala fotoutrinke njihove družinske idile, se Pique od začetka pomladi vsaj na njenih profilih ni več pojavljal. O težavah med dolgoletnima zaljubljencema so posumili tudi na šoli njunih otrok, saj nenadoma po Milana in Sasho nista več prihajala skupaj. Maja pa naj bi zvezdnica šla na krajši oddih na Ibizo zgolj s sinovoma.

Spoznala sta se leta 2010, malce pred svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki. Shakirina pesem Waka Waka je bila namreč uradna pesem prvenstva, v videu pa se je pojavil tudi privlačni Gerard.

Še zadnji namig, da se je njuna ljubezen verjetno izpela, pa je lepotičin najnovejši glasbeni hit Te Felicito, v katerem prepeva o neiskrenem, prevarantskem moškem, pred katerim so jo svarili, a je bila za vsa opozorila gluha. Morje znakov kaže, da se je njuna ljubezen znašla najmanj na izjemno težki preizkušnji, čeprav govoric o razhodu še nista potrdila ali zanikala.