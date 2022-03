Konec kariere priljubljenega zvezdnika? Trpi za zahrbtno boleznijo

Ameriški igralec Bruce Willis počasi zapušča filmski svet. Že nekaj let naj bi se namreč z demenco. Govorice o tem, da je izgubil spomin, je že pred letom dni objavil ameriški tabloid OK!, da njegovo zdravstveno stanje zares ni najboljše, pa zdaj potrjujejo tudi njegovi igralski kolegi. »Žal je vse to resnično. Sodelovala sva pri štirih filmih, tako da lahko povem iz roke roke. Zelo žalostno je videti, kako legenda, kot je Bruce, bledi in razpada pred vašimi očmi. Vem, kako je delati z njim zadnja leta,« je povedal režiser Matt Eskandari, ki je z njim sodeloval pri filmih Hard Kill, Survive the Night in Trauma Centre.

Junak številnih filmskih uspešnic, med drugim Umri pokončno, Šesti čut, Šund, Armagedon in drugih, se menda že nekaj let bori z izgubo spomina. Govorice o njegovih težavah so se razširile, ko se je v zadnjih letih odločal za igranje v nekaterih nizkoproračunskih filmih. Že nekaj časa je javna skrivnost, da si zelo težko zapomni besedilo. Medtem ko so to sprva pripisovali njegovi premali delovni vnemi, je zdaj jasno, da je razlog zdravstvene narave ...