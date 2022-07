Kirsten Dunst in Jesse Plemons sta se poročila

Hollywoodska igralca Kirsten Dunst in Jesse Plemons sta dahnila usodni da. Čeprav sta si zvezdnika filma Moč psa (Power of the Dog) že dlje pravila mož in žena, ameriški mediji pa so ju pri tem pogosto posnemali, nista bila tudi formalno poročena, je Kirsten Dunst pred časom razložila Los Angeles Timesu.

2017. leta sta se zaročila.

To pa se je spremenilo pred dnevi, ko sta si na Jamajki tudi uradno obljubila večno zvestobo, poroča novičarski spletni portal Page Six. Novico je reviji People zdaj potrdila tudi agencija, ki zastopa Dunstovo, pardon, Plemonsovo, res pa je, da druge podrobnosti niso znane.

Šesto leto zaroke

Hollywoodski par se je zaročil leta 2017; tedaj so Kirsten Dunst ob več priložnostih tudi videli z zaročnim prstanom. A kakor je sama povedala Los Angeles Timesu, se je sam slovesni obred večkrat zavlekel zaradi različnih nepredvidenih dogodkov; nazadnje zaradi rojstva drugega otroka lansko leto.

Kirsten Dunst in Jesse Plemons z režiserko filma Moč psa Jane Campion na podelitvi nagrad filmskih kritikov marca letos FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Najprej je prišel covid, potem sva dobila še enega otroka,« je povedala Kirsten. »Nisem želela biti noseča, se poročiti, imeti zabave in se na njej ne zabavati z vsemi.«

Kirsten Dunst in Jesse Plemons sta zakonca igrala že dvakrat. Najprej v drugi sezoni nanizanke Fargo leta 2015 in nato še v lanskem filmu Moč psa. Prav na snemanju Farga sta se »najprej ustvarjalno zaljubila«, pozneje pa sta tudi v resnici postala par, je Dunstova lani zaupala ameriškemu televizijskemu voditelju Jimmyju Kimmlu.