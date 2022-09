Kaj se dogaja z roko kraljice Elizabete? Najnovejša fotografija vznemirila Britance (FOTO)

Kraljica Elizabeta II. je 6. septembra sprejelo novo britansko premierko Liz Truss na gradu Balmoral, kjer jo je uradno pozvala, naj oblikuje novo administracijo. Fotografijo srečanja in rokovanja so objavili tudi na spletnih omrežjih, kjer pa so mnogi hitro izrazili zaskrbljenost, ko so opazili grdo podplutbo na roki monarhinje. »Skrbi me kraljičina vijolična roka,« je zapisala neka ženska. »Upam, da modrica na roki ni nič resnega, njena predanost dolžnosti nam je vsem za zgled,« je izjavil nekdo drug. Nekateri so želeli prestrašene Britance pomiriti in so tako opomnili, da je kraljica stara častitljivih 96 let in da takšne modrice niso nič nenavadnega. »Imam starejše sorodnike, ki imajo takšne modrice ves čas, ker se z roko hitro kam udarijo – nad 85 je to pogostejše,« je zapisal neki uporabnik.

Čeprav je kraljica vse redkeje videna v javnosti, je še vedno enako predana svojim obveznostim in je bila med nedavnim srečanjem s premierko vidno dobre volje.