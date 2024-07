Justin Bieber zadovoljen: deset milijonov za enourni koncert

Prihajajoča poroka Ananta Ambana, dediča najbogatejšega Indijca in enajstega najbogatejšega moža na svetu Mukeša Ambanija, ter njegove srčne izbranke Radike Merčant ne bo le poroka leta, temveč kar desetletja ali celo stoletja. In nedvomno tudi ena najdražjih svatb, katere končni račun se bo verjetno bral v desetinah milijonov.

Tako lahko vsaj sodimo po tem, da je indijski poslovnež, čigar premoženje je ocenjeno na neverjetnih 124 milijard ameriških dolarjev, za zgolj enourni koncert Justina Bieberja menda plačal mastnih 10 milijonov ameriških zelencev. Zasebni nastop kanadskega pevca je bil le zadnji v vrsti nepozabnih dogodkov že večmesečnega predporočnega slavja, ki bo doživelo vrhunec z razkošno tridnevno ohcetjo prihajajoči konec tedna.

Justinov nastop, ki je bil del predporočnega slavja, je bil »nepozabna izkušnja«, ki je navdušila posebno ženske gostje. FOTO: Osebni Arhiv

Rihanna je svoj zadnji koncert odpela leta 2016.

Rihanna je za večmilijonski znesek prekinila svoj večletni koncertni premor in marca zapela bodočima zakoncema. FOTO: Reliance Industries/Reuters

Indijske poroke so bučne, razkošne, velikanske. Poroka v družini indijskega milijarderja pa mora biti vse to na stoto potenco, očitno razmišljajo pri Ambanijevih. Ko se je Mukešijeva hči Iša leta 2018 poročila, je milijarderjevi hčerki na predporočni zabavi namreč pela Beyonce. Poroko njegovega sina Akaša leto pozneje je požlahtnil koncert Chrisa Martina in njegovega benda Coldplay. Najmlajši Anant pa bo, zdi se, daleč presegel svatbi starejšega brata in sestre, saj so se na njegovih predporočnih slavjih doslej zvrstili že koncerti Katy Perry, Rihanne in zdaj Bieberja, če omenimo zgolj največje zvezde.

Če odmislimo 15-minutni glasbeni spektakel na predlanskem Superbowlu, Rihanna svojih oboževalcev že leta ni razveselila z nastopom v živo. Svoj zadnji koncert je namreč odpela leta 2016! A vendar je pevka koncertno pavzo prekinila za milijarderjevega sina. Marca je odletela v indijsko obalno mesto Jamnagar in bodočemu ženinu in nevesti ter njunim izbranim gostom – med temi so bili Bill Gates, Mark Zuckerberg, prvi mož studia Disney Bob Iger in Ivanka Trump – pripravila nepozaben koncert. Za manj kot uro dolg nastop je v žep menda pospravila zajetnih šest milijonov dolarjev. Predporočni spektakel številka dve je bilo tridnevno križarjenje po Sredozemlju, med Italijo in Francijo, na katerem se je zaročencema menda pridružilo skoraj 800 gostov. In seveda je tudi te zabavala zgolj najbolj izbrana glasbena smetana, med temi Katy Perry, David Guetta, italijanski tenorist Andrea Bocelli in nekdaj ena najbolj priljubljenih fantovskih skupin Backstreet Boys. Češnja na vrhu torte je bi zdaj zasebni koncert Justina Bieberja v Mumbaju minulo soboto.

Kanadski megazvezdnik je paru menda pripravil nepozaben koncert. »Pel je, plesal. Široko se je smejal, ko so nekateri na njegovo pobudo zapeli v njegov mikrofon,« je povedal eden od navdušenih gostov. In dodal, da se je ob nastopu mešalo posebno ženskemu delu zasebnega občinstva. »Nepozabna izkušnja!« Verjetno tudi za Bieberja, ki se mu je po le enournem nastopu račun menda odebelil za deset milijonov.