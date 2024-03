Jezna z oskarjem nagrajena igralka: več bi zaslužila, če bi bila ...

Olivia Colman je v pogovoru za CNN kritizirala razliko v plačilih, ki v Hollywoodu temelji na spolu. Igralka, ki je med drugim v predzadnjih dveh zadnjih sezonah serije Krona upodobila kraljico Elizabeto II., je dejala, da bi zaslužila prekleto več, če bi bila moški.

Z oskarjem za glavno vlogo v filmu The Favourite iz leta 2018 nagrajena Olivia je o tej problematiki spregovorila v eni zadnjih epizod oddaje The Amanpour Hour, kjer je predstavljala zadnji film Wicked Little Letters.

»Najraje sploh ne bi o tem, a moški igralci zaslužijo veliko več. Menda zato, ker pritegnejo več občinstva,« je povedala gostiteljici Christiane Amanpour in nadaljevala:

»To že desetletja ne drži več, a še vedno to navajajo kot razlog za razliko v plačilih.«

Amanpourova jo je vprašala, če je to kdaj občutila tudi na svoji koži, na kar je igralka odgovorila: »Dobro se zavedam, da bi dobila presneto več denarja, če bi bila Oliver Colman.«

Tudi druge igralke so že večkrat opozorile na to problematiko, med njimi Emma Stone, Taraji P. Henson in Jennifer Lawrence.

Jennifer je denimo za glavno žensko vlogo v Netflixovi komediji Don’t Look Up prejela 23 milijonov evrov, Leonadro di Caprio za vlogo v istem filmu 27 milijonov.

Adam Sendler je bil lani na Forbsovi lestvici razglašen za najbolje plačanega igralca. Po zaslugi Neflixove akcijske komedije Murder Mystery 2 in po zaslugi komičnih nastopov je v žep pospravil 67 milijonov evrov.

Druga na lestvici je Margot Robbie s 54 milijoni evri za vlogo Barbie v uspešnici Grete Gerwig.

Edina druga ženska, ki se je umestila med deset najbolj plačanih igralcev, je Jennifer Aniston. Ob Sandlerju je za vlogo v isti komediji zaslužila nekaj manj kot 40 milijonov evrov, piše The Independent.