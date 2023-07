Je zakonu Ariane Grande odklenkalo?

Ljubezni je po treh letih, od katerih so ju dve leti vezale poročne zaobljube, očitno odklenkalo. Kajti čeprav se je Ariana Grande na teniškem spektaklu v Wimbledonu prešerno smejala, so sokolje oči opazile, da je z njene roke skrivnostno izginil poročni prstan. Še več, celo zelo spogledljivo se je ob tem zabavala z Jonathanom Baileyjem, s katerim sta skupaj zaigrala v prihajajočem muzikalu Wicked, zato so obrekljivi jeziki nemudoma sprožili govorice, da v zvezdničinem še precej mladem zakonu z Daltonom Gomezom škripa. In očitno so imeli prav, saj naj bi se Ariana in Gomez že pred meseci na tiho razšla, na obzorju pa bi več kot znala biti tudi ločitev.

Ariana in Dalton menda nista več par. FOTO: Osebni Arhiv

Njuna ljubezen je bila bliskovito hitra. Nepremičninski posrednik, za katerega se je zdelo, da ga je pevki na pot poslala usoda, saj ji je nepremičninska agencija ob kupovanju hiše poslala prav Daltona, je namreč po le enem letu ljubimkanja že padel na eno koleno. Vseeno pa se je zdelo, da so njuna čustva prava, trdna in bodo kljubovala času. Tako so bili prepričani tudi pevkini najbližji, da ga je tudi njena družina odprtih rok sprejela medse. In če je bila že zaroka hitra, sta še toliko hitreje, le pol leta pozneje, zakorakala pred oltar. In nato dobro leto, morebiti celo leto in pol, uživala v blaženosti, kakršno okusijo le mladoporočeni pari.

V najtežjih tednih drug z drugim praktično ne govorita

»Od njune poroke se je med njima vse razvijalo zalo lepo. A sta pred nekaj meseci naletela na težko obdobje v njunem razmerju, od česar si nista več opomogla,« je zdaj dejal vir. In četudi ni razkril, čemu je med njima zaškripalo, naj bi na očitno nepremostljive težave trčila že v izteku lanskega leta, še preden je z januarjem odšla snemat v London. »Razdalja pa stvari tudi ni izboljšala.« Kajti čeprav jo je Dalton vmes obiskal med snemanjem filma Wicked, kar je bil še zadnji poskus, da rešita, kar se rešiti da, obisk očitno ni prinesel želenih sadov. »Skupaj sta se odločila, da je najboljše, če se razideta. Želita namreč ostati prijatelja.«

Bo zvezdnica kmalu tudi uradno spet samska? FOTO: Adriana M. Barraza/wenn/cover Im

Rok nad ljubeznijo nista dvignila brez boja. V zadnjih nekaj mesecih sta menda kar dvakrat poskušala zakrpati nesoglasja, a žal obakrat brez uspeha. »Skozi vse to težko obdobje sta ostajala prijateljska. In tudi zdaj delata v smeri tega, da zgradita trden prijateljski odnos.« A kaj več od tega verjetno ne. Čeprav med njima ni sovražne nastrojenosti, v najtežjih tednih drug z drugim praktično ne govorita. Zato se zdi še uradna ločitev več kot mogoč in najverjetnejši scenarij.