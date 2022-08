Je to začetek nove romance? Brad Pit viden na kosilu s 27 let mlajšo manekenko

Kot poročajo ameriški mediji, so slavnega hollywoodskega igralca Brada Pitta in manekenko Emily Ratajkowski opazili v Parizu, kjer sta skupaj kosila. Kmalu za tem so ju opazili v kavarni v New Yorku, piše Novosti Magazin. Po poročanju tujih portalov naj bi se videvala že nekaj časa in preživljala veliko časa skupaj, vendar nobeden od njiju teh trditev ni komentiral.

Ji je le tolažba? FOTO: David Swanson, Reuters

Govorice so pred približno dvema tednoma prvič prišle z Instagram profila, znanega po govoricah o zvezdnikih, ki se pogosto izkažejo za resnične, nato pa so Brada in Emily videli skupaj.

Pred kratkim se je govorilo, da ima Pitt novo dekle, viri blizu njega pa so potrdili, da se videva z nekom, a poudarili, da še ni resno.

Ker nadaljuje bitko za skrbništvo nad otrokom z Angelino Jolie, je to za igralca zelo stresno obdobje. FOTO: Reuters

»Hodi na zmenke, vendar ni v resni zvezi,«je povedal anonimni vir za ameriško revijo "People". Ker nadaljuje bitko za skrbništvo nad otrokom z Angelino Jolie, je to za igralca zelo stresno obdobje. Kar dodatno zapleta situacijo, so se v medijih pojavile fotografije modric slavne igralke, ki naj bi jih zadal leta 206.

Po drugi strani pa tudi manekenki na zasebnem področju trenutno ne cvetijo rožice. Je namreč v procesu ločitve od producenta Sebastiana Ber-McClarda. Domnevno naj bi bil razlog njegova goljufija.

Vprašanje, ki se poraja, je, ali sta igralec in manekenka poskušala najti le tolažbo drug v drugem?