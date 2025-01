Je Hitlerjev sin živ?

Nedavno objavljeni dnevniki Unity Mitford, britanske aristokratinje, znane po navdušenju nad Adolfom Hitlerjem, so ponovno odprli vprašanja o naravi njunega odnosa, poroča britanski časnik The Times. Dnevniki, ki jih je pisala med letoma 1935 in 1939, razkrivajo njeno groteskno obsedenost z nacističnim voditeljem.

Način njenega pisanja – dekliški slog z uporabo velikih črk in rdečega črnila za opise njunih kar 139 srečanj – vzbuja nelagodje, pišejo.

Angel

Unity, ki je bila takrat stara 20 let, opisuje Hitlerja kot »nebeškega« in »angela«, njuno prvo srečanje pa kot »NAJLEPŠI DAN V ŽIVLJENJU«. Dnevniki razkrivajo tudi njena odkrito antisemitska stališča, med drugim izjave, kot so: »Sovražim Jude« in »Vadim za ubijanje Judov.«

Unity, katere srednje ime je bilo Valkyrie po likih iz Wagnerjeve opere, je bila ena od šestih sester Mitford, znanih po svojem aristokratskem izvoru in ekscentričnem življenjskem slogu. Njena starejša sestra Diana je bila poročena z vodjo Britanske unije fašistov Oswaldom Mosleyjem, Unity pa se je preselila v München z namenom spoznati Hitlerja. Ure in ure je čakala nanj v njegovi najljubši restavraciji Osteria Bavaria.

139 srečanj je bilo med njima.

Vprašanje, ki ga dnevniki po poročanju Timesa odpirajo, pa je, kaj je Hitlerja pritegnilo k njej. Po mnenju zgodovinarja Charlesa Spicerja, avtorja knjige Coffee With Hitler (Kava s Hitlerjem), sta ga očarala Unityjina aristokratska brezbrižnost in britanski humor, kar ga je odmaknilo od turobnega političnega življenja.

A začetek vojne leta 1939, ki je spremenil svet, je pomenil tudi konec pravljice. Unity je pozneje v Münchnu poskušala narediti samomor, vendar je preživela z nabojem v glavi. Hitler je osebno organiziral njen prevoz v Veliko Britanijo s posebnim medicinskim vlakom, kar seveda kaže na to, da mu ni bilo vseeno zanjo. Po mnenju mnogih pa je najbolj čudno, da je britanske oblasti klub tesnemu odnosu s Hitlerjem nikoli niso zaslišale.

Kot je v tovrstnih zgodbah običajno, so se pojavile govorice, da je Unity leta 1940 v Angliji rodila otroka, domnevno Hitlerjevega. Nekateri se še vedno sprašujejo, ali v Britaniji živi Hitlerjeva skrivna družina. Raziskovalni novinar Martin Bright je odkril pričevanja, ki dejansko nakazujejo, da je Unity bivala v porodnišnici v Oxfordshiru, kjer naj bi rodila sina in ga dala v posvojitev. Čeprav nikoli ni bilo dokazano, zgodbe o Hitlerjevem morebitnem potomcu še naprej vznemirjajo zgodovinarje ter javnost.

Kljub dejstvu, da je preživela poskus samomora, pa je bil naboj, ki je ostal v njeni glavi, vendarle usoden, saj je Unity leta 1948 umrla zaradi okužbe, povezane z njim. Dnevniki kljub vznemirljivi vsebini niso ponudili dokončnih odgovorov, zato je to poglavje zgodovine še naprej prostor za nadaljnje špekulacije.