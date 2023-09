Zaradi dokumentarne oddaje izvedela, da njen oče ni njen biološki roditelj

Še pred petimi leti, ko jih je Kerry Washington dopolnila 41, je zvezdnica živela v prepričanju, da je Earl Washington njen biološki oče. Nato pa ji je odločitev, da sodeluje pri dokumentarni oddaji Finding your roots (Iskanje svojih korenin), ki s pomočjo rodoslovnih in genetskih raziskovalnih tehnik razkriva družinsko drevo gostov, življenje obrnila na glavo.

»Mami sem rekla, naj zaradi raziskave DNK pljune v epruveto,« se igralka spominja, da je ob tej prošnji mama Valerie prebledela, očeta pa so začeli mučiti nespečnost in napadi panike. Kerry se ni niti sanjalo, zakaj, a je sklenila, da sodelovanje pri oddaji prekliče. Nato pa je od staršev dobila sporočilo, da se želita z njo pogovoriti. In tedaj sta odvrgla bombo – Earl ni njen biološki oče, spočela sta jo s pomočjo anonimnega darovalca sperme.

Razkrila sta jo po nasvetu

Družinsko skrivnost, ki sta jo desetletja nosila v sebi, sta Valerie in Earl sklenila razkriti hčeri po nasvetu Henryja Louisa Gatesa Jr., voditelja oddaje Finding your roots, češ da je bolje, da vse pride na površje, ko so vsi vpleteni še živi. Kerry sta posedla in ji povedala, da sta se zaradi dolgoletnega boja z neplodnostjo nazadnje odločila za anonimnega darovalca sperme. »Vedno se mi je zdelo, da nisem v popolnem sozvočju z očetom, a sem mislila, da je to moja krivda. Spraševala sem se, zakaj si ne moreva biti bliže. Nato pa izvem, kar sem izvedela, in vse je padlo na pravo mesto. Končno sem poznala svojo zgodbo.«

Kerry je zdaj, ko med njimi ni več skrivnosti, tesneje povezana s starši.

Po šokantnem razkritju je staršem postavila kup vprašanj. Vseskozi pa je poskušala ohranjati vsaj navidezno mirnost, predvsem ker je videla, kako težko je mami in očetu. »Nanju sem začela gledati povsem drugače, s precej več razumevanja in sočutja. Kopanje po družinski zgodovini me je prisililo, da se poskušam postaviti v njuno kožo. Poskušala sem razumeti, skozi kaj vse sta morala iti, kaj vse sta v življenju žrtvovala,« pravi Kerry, ki je končno lahko videla celotno sliko. Izkristaliziralo se ji je tudi, zakaj se je v svojih mlajših leti spopadala z motnjami hranjenja in slabo, izkrivljeno samopodobo. »Kot bi to bil moj podzavestni odziv na skrivnost mojih staršev.«

Ko je zvezdnica serije Škandal prestopila prag univerze, se je že lomila pod težo motenj hranjena. »Jedla sem vse povprek, včasih tako dolgo, dokler nisem omedlela. Nato sem ljudem dejala, da grem v knjižnico, v resnici pa sem šla v telovadnico za več ur. Te skrivalnice so bile boleče, polna sem bila sramu in osamljena,« se je odprla o svojem strupenem odnosu do hrane in lastnega telesa.

Velik del življenja se je borila z izkrivljeno samopodobo. Prenažirala se je, nato pa se dolge ure potila v telovadnici. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Samomorilske misli

Njena stiska je bila tako huda, da so jo prevevale tudi samomorilske misli. V želji, da se tega reši, se je zatekla celo k molitvi. »To je bilo prvič, da sem šla na kolena in molila. Molila sem k nečemu večjemu od sebe same in rotila za pomoč.« Teh notranjih viharjev, ki so jo uničevali, namreč ni opazil nihče. »Odlična sem bila v igranju popolnosti. Lahko sem cele noči plesala, pila, seksala in kadila, a sem zjutraj vseeno vstala in ohranjala dobre ocene. Prvo, česar resnično nisem mogla nadzorovati, je bilo sovraštvo do lastnega telesa.«

Pisanje spominov Thicker Than Water (Gostejše kot voda) je zvezdnici pomagalo, da se je sprijaznila z dejstvom, da je večino življenja živela v nevednosti, kdo je in od kod prihaja. »S pisanjem sem poskušala osmisliti svoje življenje, v katero je priletelo to novo spoznanje. Moji starši sicer niso bili navdušeni nad tem, da vse razgalim v knjigi, tudi našo družinsko skrivnost, a sta me vseeno podprla. Vedela sta, da gre v prvi vrsti zame in da je to knjiga o meni.«