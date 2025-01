Iskrena Danijela Martinović o usodnem dogodku: Moja največja nočna mora

Pevka Danijela Martinović je v svoji avtobiografiji razkrila, kakšni so bili začetki njene kariere, in prav ta del je pred nedavnim objavila na družbenih omrežjih.

Ob posnetku njenega prvega nastopa na Splitskem festivalu je razkrila, da se je to zgodilo leta 1989.

»Debitantski nastop je s satenasto oblekico ostal zapisan v moji mali večnosti. Krilce malo nad koleni, jakna z napihnjenimi rokavi in črne satenaste rokavice.

Tremica mi je popolnoma posušila jezik, nebo in ustnice, komaj sem se uspela premikati, medtem ko sem pela: Zumbuli su cvjetali za tebe, ali nikad nije bilo sreće. Nada vene ali u plavoj vazi još te čeka ono divno cvijeće,« se spominja.

»Tresla sem se kot balerina na vrvicah, kot marioneta, a uspelo mi je, prišla sem se do konca pesmi. Slišim aplavz, priklonim se in grem proti izhodu, ampak že na prvi stopnici je nekdo spustil vrvice. Mala lesena balerina je padla po vseh stopnicah in si potolkla obe koleni.

V evforiji se nisem ozirala ne na bolečino, na ne krvava kolena. Jaz, Danijela Martinović, deklica s petega nadstropja zelene zgradbe, deklica iz ulice neslišanih otrok in vihravih sporov, deklica, ki je hranila svoje bele balerinke s tanko modro pentljo v škatli, v kateri so bile kupljene in jih je nosila samo ob nedeljah, samo od doma do cerkve, deklica, ki je, ko ji je bilo komaj štiri leta rekla očetu, da bo, ko odraste, postala pevka, je pravkar nastopila na Splitskem festivalu,« je dodala.

»Tistemu, ki je kot San Remo Italijanom, tistemu, ki ga v Splitu pričakujejo kot sv. Dujo, tistemu, za katerega prosiš Boga in tete, ki prodajajo vstopnice, da bi eno dobil, tistemu, zaradi katerega se mesece šivajo najlepše obleke, tistemu, na katerem so peli Đurđica in Novi fosili, Oliver, Tereza, Magazin, Balašević, Mišo Kovač, Indexi.

Oder na Prokurativih so obiskali celo Claudio Villa, Gino Paoli in jaz. Deklica z Brda. Pričesko sem naredila sama. Izposodila sem si sem mamine železne navijalke, prenosno havbo in lak za lase, ki je dišal po natupiranih starih gospeh.

Naličila sem se sama z ostanki maminih svinčnikov za oči in šminke za ustnice.«

»Na odru sem bila sama. Takrat se mi je to zdelo povsem naravno, a v enem trenutku, v moji ne tako oddaljeni prihodnosti, bo ta beseda postala moja največja nočna mora, ključ za vse moje teme, po katerih bom dolgo plazila ... sama, sama,« je zaključila pevka, ki je bila tedaj stara 18 let in je nato ustvarila zavidljivo glasbeno kariero.