Igralkinega dedka ukradli iz mrtvašnice

Všeč mi je ideja, da te prijatelji po smrti naložijo kot vrečo in si skupaj privoščimo še rundo ali dve.

Se spomnite odštekane komedije Vikend pri Bernieju, ko sta uslužbenca želela na domači zabavi svojega šefa vsem prikriti, da je ta tik pred zdajci umrl zaradi prevelikega odmerka in sta zabavo nadaljevala kar z njegovim truplom? Precej noro, a očitno ne dovolj, da ne bi moglo biti resnično. Še več, morebiti je bil resnični dogodek, precej slavna anekdota iz sveta zabavne industrije, tisti, ki je navdihnil filmsko zgodbo.»Zabava je bila resnična, a ne morem z gotovostjo trditi, da je navdihnila ta film. Čeprav sem marsikaj slišala,« je dejala, ki je potrdila, da je njen dedek, igralec, po svoji smrti imel še zadnjo zabavo s prijatelji. Ta del je vsekakor resničen, vseeno pa Drew nikoli ne bo izvedela, ali je dedkova posmrtna zabava skoraj pol stoletja pozneje napeljala scenarista, da je spisal Vikend pri Bernieju.V hollywoodski kraljevski družini Barrymorovih se vsekakor znajo zabavati. Ne ustavi jih niti smrt. To je daljnega leta 1942 dokazal dedek nekdaj nadvse težavne otroške zvezdnice Drew, ki je tudi sama znala biti duša zabave že v svojih najmlajših letih, saj je pri komaj osmih letih ponočevala v najbolj razvpitih klubih in je imela šest let pozneje, stara je bila le 14, za sabo že dve zdravljenji zaradi odvisnosti od alkohola. Ljubezen do čezmernega žuriranja in popivanja pa je morebiti podedovala po dedku, ki se je od 14. leta boril z alkoholizmom, ta je na koncu odigral svoje pri njegovi smrti, povezani s cirozo jeter.Pokopali so ga tri dni pozneje, 2. junija 1942, a ne pred poslovilno zabavo v krogu prijateljev in pivskih kompanjonov. Razvpiti zapeljivec filmskega platna, komikin pesnik ter umetniški kritikso prijateljevo truplo kar izmaknili iz mrtvašnice, se z njim usedli za kvartopirsko mizo in se v slogu poslovili od njega. Z igro pokra in kozarčki žganja. Vsekakor zgodba, vredna filmske upodobitve, ki pa bi si jo zase ob smrti želela tudi Drew.»Upam, da bodo tudi moji prijatelji zame naredili kaj podobnega. Ta duh mi je nadvse všeč – naložite me kot vrečo in si privoščimo še zadnjo rundo ali dve. Smrt namreč prinese toliko žalosti, kar sicer razumem, a bilo bi mi ljubše, če bi bili tedaj, ko pride moj trenutek, vsi srečni. Želela bi si praznovanja in zabave.«Do njene posmrtne zabave bo moralo preteči še nekaj vode, a nanjo zvezdnica ne bo čakal prekrižanih rok. Potem ko je lani zagnala svojo pogovorno oddajo, je v teh dneh lansirala še revijo. S preprostim, kratkim imenom. Svojim.»Da bi imela lastno revijo, sanjarim že od enajstega leta, ko sem si stene sobe prelepila z naslovnicami najljubših revij. Želim si, da bi mlajši različici sebe lahko povedala, da so sanje v resnici mogoče,« je dejala Barrymorova, ki v svoji reviji zajema vse, od lepotnih trikov in receptov do nasvetov, kaj so trenutno najbolj vroči izdelki in kam na potovanje. Vse seveda izdatno zabeljeno s privlačnimi fotografijami. Ja, zdi se, da je hollywoodska igralka zakorakala po poti kraljice pogovornih oddaj, saj se obe lahko pohvalita tako s pogovorno oddajo kot z revijo.