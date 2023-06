Hrvatici, ki ima ogromno oboževalcev pri nas, v en glas sporočajo: »Ritka gori«

Razvpita hrvaška pevka Lidija Bačić, ki ima ogromno oboževalcev tudi pri nas, je te vroče dni pozirala na plaži v dvodelnih kopalkah, vse poglede pa je pritegnila njena bujna zadnjica.

Tudi njena zagorela postava ni ostala neopažena, njeni mokri lasje pa so razkrili, da se ni samo sončila, ampak tudi kopala.

Ob vroči fotografiji je pevka zapisala: »Moja Dalmacija«. Seveda so bili njeni oboževalci navdušeni nad videnim in komentarji so se usuli.

»Blestiš«, »Dobra rit«, »Lepa si«, »Uživaš«, »Čestitam«, »Ritka gori«, so le nekateri izmed odzivov.