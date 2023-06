Harry in Meghan ne bosta več delala za to podjetje

Princ Harry in njegova žena Meghan sta predraga za toliko vsebine, kot je ustvarita, poročajo tuji mediji, zaradi česar je podjetje Spotify prekinilo sodelovanje z njima.

Za eno sezono podkasta jima je plačalo vrtoglavih 20 milijonov dolarjev, kar so zdaj ocenili za preveč glede na to, da je Meghan ustvarila le eno serijo podkastov, zadnjo epizodo pa so predvajali pred devetimi meseci. Tako so soglasno prekinili sodelovanje po dveh letih in pol. Po poročanju nekaterih drugih medijev, pa sta sodelovanje želela prekiniti onadva, da bi podkast lahko prenašala na različnih platformah.

Podkast z naslovom Arhetipi (Archetypes) je bil sicer zelo uspešen, saj se je uvrstil na prvo mesto po priljubljenosti med ljudmi. Decembra je med podkasti prejel tudi nagrado People’s Choice Awards, pri katerih zmagovalce določi javnost.

V podkastu je gostila znane osebnosti, kot so Serena Williams, Paris Hilton in Mariah Carey. Med promoviranjem podkasta pa sta obljubljala,da bosta dala prostor doslej še neslišanim glasovom.

Meghan bo podkast še naprej snemala, vendar ga ne bo več ponujala ljudem preko Spotifya, ampak prek drugih ponudnikov. Kateri to bo, še ni znano.

Princ Harry in Meghan sicer sodelujeta tudi z Netflixom, kjer je njun dokumentarec Harry & Meghan postal najbolj gledan v kategoriji dokumentarcev doslej. Z njim sta dvignila veliko prahu, saj so se njune obtožbe zoper kraljevo družino kar vrstila. Dogovor z Netflixom naj bi bil vreden 100 milijonov dolarjev.