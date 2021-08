Harrison Ford okreva v Dubrovniku

Vanessa Bryant s hčerami uživa v Dalmaciji. FOTO: Osebni Arhiv

Parada zvezdnikov

Komaj so se na začetku junija dobro začele vrteti filmske kamere petega in zadnjega iz franšize o neustrašnem pustolovskem arheologu Indiani Jonesu, čigar klobuk in brezrokavnik si je vnovič nadel, že so se morale sunkovito ustaviti. Snemanje je v prvih julijskih dneh ustavila Harrisonova poškodba rame, začetno upanje, da bo spet na nogah in pred kamerami že v nekaj dneh, pa se je brž razblinilo. Sivolasi zvezdnik se je poškodoval precej huje, kot so mislili, zaradi operacije je celo moral iz Anglije, ki so jo filmarji izbrali za snemanje, odleteti v Ameriko, okreval pa naj bi še najmanj do septembra. Namesto da bi igralec jadikoval nad smolo, je vsiljeni premor od snemanja odlično izkoristil ter z ženoodletel na morski dopust. Nikamor drugam kot k našim južnim sosedom, kjer so hollywoodska zakonca uzrli v jadranskem obmorskem biseru Dubrovnik, ki iz leta v leto privablja več slavnih imen.Eksotične tropske otočke kot glavno poletno pribežališče slavnih in bogatih so že pred nekaj leti izrinili ali se jim najmanj postavili ob bok razgibani hrvaški otočki z romantičnimi ribiškimi vasicami ter čarobna stara obmorska mesta vzdolž jadranske obale. Odinprek princadoin, vse te so v preteklih letih že osvojile morske lepote Hrvaške, z otoki Hvar, Vis in Korčula ter srednjeveškim Dubrovnikom kot najbolj priljubljenimi cilji. In letos ni dosti drugače, saj se je po dubrovniških tlakovanih uličicah spet sprehajala vrsta zvezdnikov. A čeprav uzreti znan obraz na Stradunu ni več šokantna novost, so morali domačini letos vseeno dvakrat pogledati, da so Harrisona, zakamufliranega s črno zaščitno masko, sploh prepoznali.S Calisto sta odkrivala skrivnostne dubrovniške uličice, se sprehodila po obzidju, nato pa se prepuščala miru in počitku v kamniti vili. Tam pa Harrison ni bil le brez Indyjevega brezrokavnika, klobuka in biča, temveč se je kar golih prsi nastavljal toplim sončnim žarkom. Le kaj je namreč boljšega za okrevanje po poškodbi, kot sta toplo sonce in vselej blagodejna, že zdravilna morska voda? Za piko na i pa mu je gotovo prijalo tudi domače družinsko vzdušje, saj sta izbrala Dubrovnik, ker je tam že letoval njun sin, ki sta se mu v teh dneh pridružila.V Dubrovniku je torej moč naleteti na hollywoodskega težkokategornika, a že za drugim vogalom ali v drugi uličici lahko trčite ob, bobnarja legendarne glasbene skupine Queen, ki na Stradunu uživa s svojo 23 let mlajšo ženo, ki so se jima pridružili še prijatelji. Že na začetku tega meseca pa je tja s hčerkamiinprišla tudi, vdova košarkarskega zvezdnika, s čimer je izpolnila željo najstarejše hčere, ki je že debelo leto in več sanjarila, da obišče vse skrite dubrovniške kotičke, kjer so snemali kultno serijo Igra prestolov. »Kobe je Natalii dovolil, da gre s šolo na potovanje na Hrvaško, a je bilo to nato odpovedano zaradi covida. A sem želela zagotoviti, da Hrvaško Natalia tudi v resnici obišče,« je razlog obiska razkrila Vanessa, ki se je tudi sama zaljubila v te konce. »Prečudovito je!« T