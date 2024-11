Zvezdnica si je sodila, zdaj nenadoma umrl še mož! Tri hčerke ostale same

Mož TV-zvezdnice Erin Jayne Plummer je nenadoma umrl dve leti po njeni tragični smrti, s čimer so njuni otroci postali sirote.

Alan Plummer, mož avstralske televizijske voditeljice, je pri 49 letih preminil v Sydneyju. Za seboj je pustil tri hčerke, sedaj brez obeh staršev. Alan je bil nekdanji direktor zdaj že propadle turistične agencije, medtem ko je bila Erin najbolj znana kot voditeljica oddaje Studio 10.

Alan je pred kratkim prodal družinsko hišo s štirimi spalnicami, ki je bila v družinski lasti več kot dve desetletji. Vir, ki je blizu situaciji, je njegovo smrt opisal kot »tragično«, poroča Mail Online.

V izjavi predstavnika policije je zapisano: »Policisti bodo pripravili poročilo za mrliškega oglednika glede smrti 49-letnika, ki je preminil v nedeljo.« Dodatne podrobnosti niso bile razkrite.

Uspešna tudi kot športnica

Leta 2022 so Erinini pretreseni sodelavci na družbenih omrežjih sporočili žalostno novico o njeni smrti. Opisali so jo kot »izjemno osebo, lepega značaja in videza«.

V ganljivem zapisu ob Erinini smrti jo je njena prijateljica in sodelavka Sarah Harris označila za »mamo z zlatim odličjem«. Napisala je: »Ta vikend je oddaja Studio 10 izgubila delček svoje iskrice, saj nas je zapustila naša prijateljica in voditeljica Erin Jayne.«

»Dve desetletji je bila Erin Jayne prijazen in poznan obraz avstralske televizije ter je s svojo nasmejanostjo in energijo razsvetljevala naša jutra. Erin je bila resnično izjemna oseba, lepega videza in značaja. Če ne bi bila v televizijskem svetu, bi Erin Jayne morda imela uspešno športno kariero.«

»Predstavljala je Avstralijo v sinhronem plavanju in reševanju iz vode. Nedvomno je dosegla veliko in bila izvrstna mama za svoje tri majhne deklice.«

Zbrali sredstva za družino

Poleg dela v oddaji Studio 10 se je Erin pojavljala še v drugih televizijskih oddajah v Avstraliji več kot dvajset let, vključno z MTV, The Morning Show in Totally Active TV. Obenem je snemala tudi številne glasovne posnetke za televizijske oglase.

Po njeni smrti so na platformi GoFundMe zagnali zbiranje sredstev za pomoč njeni družini. Pretreseni prijatelji, družina in podporniki so hitro zbrali več kot 20.000 dolarjev (približno 10.900 funtov).