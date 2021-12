Gledalo jo je devet milijonov

Tudi letos je britanska kraljica na božični dan tradicionalno nagovorila Britance, njen govor pa je bil tako oseben in čustven kot še nikoli. Posvetila ga je pokojnemu možu princu Filipu, ki je aprila umrl star 99 let. Nekaj dni po prenosu nagovora pa so se razveselili še pri televizijskih hišah, ki sta ga prenašali, saj je pri obeh dosegel rekordno gledanost. Kraljico Elizabeto je na božični dan namreč spremljalo kar devet milijonov ljudi, velika večina na programu britanske nacionalne televizije.

Da je kraljici izjemno težko med prvimi prazniki brez ljubljenega moža, s katerim sta bila poročena 73 let, je bilo več kot očitno in mnogi Britanci so priznali, da so potočili solzico ali dve. Še posebno so bili ganjeni nad eno samo samcato fotografijo, ki je krasila njeno mizo, na njej pa je bilo mogoče videti Elizabeto in Filipa. Kraljica se sicer običajno med božičnimi nagovori obda s fotografijami vseh svojih bližnjih, tokrat pa je želela, da ji družbo dela le pokojni mož.

Fotografija je bila posneta med sprehodom v Romseyju v južni Angliji leta 2007. FOTO: Reuters

»Njegova zvedavost in zmožnost, da je v vsem našel kaj pozitivnega, sta bili neustavljivi in tista nagajiva iskrica, ki se je v njegovih očeh svetila na dan, ko sem ga spoznala, ni ugasnila do zadnjega. A življenje je seveda sestavljeno tako iz prvih srečanj kot slovesov. In ne glede na to, kako zelo ga jaz in moja družina pogrešamo, vem, da bi želel, da v božiču uživamo,« je med drugim dejala kraljica Elizabeta II.

Kraljica ga je posvetila pokojnemu možu in mnogi so ob njem zajokali.

Sicer pa med najbolj gledanimi prenosi na britanski nacionalni televiziji ostaja svetovno nogometno prvenstvo iz davnega leta 1966, ko sta se pomerili Anglija in Zahodna Nemčija. Tekmo si je ogledalo 32,3 milijona ljudi. Tik za petami ji z 32,1 milijona sledi pogreb princese Diane, na tretjem mestu pa je dokumentarna oddaja o kraljevi družini, ki si jo je leta 1969 ogledalo 30,7 milijona ljudi.