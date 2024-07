Glasbenik (35) umrl po objemu mokrega oboževalca

Brazilski glasbenik Ayres Sasaki je bil umorjen, potem ko ga je mokro oblečen oboževalec objel med koncertom v hotelu Solar v Salinópolisu v Braziliji. Star je bil 35 let, poroča People, pišejo brazilski mediji. Tragični dogodek se je zgodil 13. julija, glasbenikov pogreb pa je bil v ponedeljek, 15. julija.

Med nastopom je namreč do glasbenika pristopil oboževalec in ga objel. Kombinacija navijačevih mokrih oblačil in bližnjega električnega kabla je povzročila smrtni električni udar. Glasbenik je umrl na kraju.

Zakaj se je oboževalec pojavil v mokrih oblačilih, še ni znano, policija Salinópolisa pa dogodek preiskuje, so še sporočili iz hotela, kjer je bil koncert. »Podpiramo njegovo družino in izvajamo vse potrebne ukrepe. Za ustrezno razjasnitev dogodka sodelujemo s pristojnimi službami,« so sporočili.

Sasaki se je rodil v Belému in je delal kot arhitekt v mestu Mãe do Rio. Za seboj je pustil ženo Mariano, s katero sta bila poročena 11 mesecev.