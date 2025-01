Glasba, ki je združila svet: 40. obletnica legendarne pesmi

Skoraj 50 glasbenih zvezdnikov, kot sta Lionel Richie in Michael Jackson, se je 28. januarja pred štirimi desetletji zbralo v glasbenem studiu v Los Angelesu, da bi posneli dobrodelni singel. Po naporni in zgodovinski noči je nastal eden najuspešnejših singlov v glasbeni zgodovini: We Are The World, s katerim so zbrali na desetine milijonov dolarjev za pomoč Afriki.

Richie in Jackson sta pesem napisala skupaj v hiši Jacksonovih staršev.

Pobudnik je bil leta 1985 pevec, igralec in aktivist Harry Belafonte, ki je želel organizirati dobrodelni koncert za boj proti lakoti v Afriki. Glasbeni menedžer Ken Kragen mu je nato predlagal, naj se zgleduje po Bobu Geldofu in njegovem projektu Band Aid. Geldof je malo pred tem sodeloval z zvezdami britanske glasbene scene pri singlu Do They Know It's Christmas? in z njihovo pomočjo zbral več milijonov funtov pomoči za Etiopijo.

Producent Quincy Jones in idejni oče projekta Harry Belafonte s posterjem ZDA za Afriko in podpisi sodelujočih glasbenikov FOTO: Randy Leffingwell/Los Angeles Times/Wikimedia Commons CC BY 4.0

Pesem napisala skupaj

V imenu Belafonteja je tako Kragen sprva k projektu pritegnil zvezdnika Lionela Richieja in Kennyja Rogersa, ki ju je sam zastopal. Nato se jim je pridružil slavni aranžer in producent Quincy Jones. Prvotno je bilo mišljeno, da naj bi Richie skladbo zložil skupaj s Steviejem Wonderjem. A ker Wonder dolgo ni bil na voljo, je Jones pripeljal Michaela Jacksona. Jones je pred tem zanj produciral uspešna albuma Off The Wall in Thriller. Richie in Jackson sta pesem napisala skupaj v hiši Jacksonovih staršev.

Avtorja skladbe sta bila Lionel Richie in Michael Jackson. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters, Profimedia

Za datum snemanja so si ustvarjalci izbrali večer podelitve ameriških glasbenih nagrad (AMA), saj jim je to omogočilo, da so lahko številne velike glasbene zvezdnike takoj po podelitvi nagrad odpeljali v glasbeni studio AM v Los Angelesu.

»Pustite svoj ego zunaj«

Glasbeni producent Quincy Jones se je takrat dobro zavedal, da bo zapleteno. Vrata studia je zato ozaljšal z napisom »Pustite svoj ego zunaj«. Prag studia so največje pop in rock zvezde takratnega časa prestopile pozno zvečer in snemanje se je začelo okoli 22.30. Vse priprave in trud so se na koncu izplačali. Pesem We Are The World je luč sveta zagledala 3. marca 1985.

V prvih treh dneh so prodali 800.000 izvodov skladbe. Štiri tedne zapored je ostala na prvem mestu ameriške lestvice Billboard Hot 100. Naslednje leto je prejela dva grammyja in bila imenovana za pesem leta na podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Celotno dogajanje v zvezi s snemanjem skladbe je predstavljeno v dokumentarcu The Greatest Night in Pop (Največja noč popa), ki je izšel lani.