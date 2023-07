Filmski zvezdnik ni želel, da ga vidijo s cevkami v telesu

Aprila in maja so oboževalci Jamieja Foxxa trepetali, saj je zvezdnik zaradi nerazkritega zdravstvenega zapleta pristal v bolnišnici. Igralčeva hči Corinne je poskušala pomiriti bojazni, češ da je njen oče že na poti okrevanja, a več ni izdala. Skopost z informacijami o Jamiejevem zdravstvenem stanju je bila resda pričakovana in povsem v skladu z njegovo željo po zasebnosti, a to vseeno ni utišalo šepeta o resnosti njegovega stanja. Zakrožile so govorice, da je oslepel, da je delno paraliziran ter da se njegovi najbližji že pripravljajo na najhujše. A čeprav je bila njegova bolezen zelo resna, kar je v svojem prvem nagovoru zdaj priznal zvezdnik sam, so bile govorice o slepoti in paralizi zgolj to – govorice.

Če zdaj kar tako planem v jok, je to zaradi vsega, kar sem prestal. Bil sem bolan. Zdaj pa spet trdno na nogah.

Čemu so ga sredi aprila s snemanja akcijskega filma Back in Action s Cameron Diaz prepeljali v bolnišnico, še vedno ni znano. Tudi zdaj, ko je težka preizkušnja za njim, Jamie noče govoriti. Je pa dejal, da je šel skozi nekaj, za kar je mislil, da mu nikoli ne bo treba prestati. »Vem, da so mnogi čakali in želeli slišati, kaj se dogaja z menoj, a preprosto nisem želel, da bi me ljudje videli v tem stanju. Nisem želel, da me vidijo z vsemi cevkami v telesu in pri tem ugibajo, ali se mi bo sploh uspelo izvleči. Želim namreč, da me ljudje vidijo, kako se smejim, zabavam, stresam šale in snemam filme ali oddaje.«

Presenetilo ga je

Zdravje se je proti njemu zarotilo bolj, kot je mislil, da je to sploh mogoče. »Ne morem povedati, kako daleč je šlo vse in kako sem se iz tega izmazal. Prehodil sem pot do pekla in nazaj, med okrevanjem ni šlo le gladko in brez težav, a sem spet tu in se vračam na delo.« Dodal je še, da sta bili njegova sestra Deidra Dixon in hči Corinne tisti, ki sta mu rešili življenje. Zahvala gre njima, zdravstvenim delavcem in bogu, da je spet na nogah. »Če me boste videli, da bom kar tako, iz nič, planil v jok, je to zgolj zaradi vsega, kar sem prestal. Bil sem bolan. A zdaj spet trdno stojim na nogah.«

Jamie je bil sredi snemanja s Cameron Diaz, ko je zaradi zdravstvenih težav pristal v bolnišnici. FOTO: Imdb

Foxx je znan po tem, da srdito varuje svojo zasebnost. V zanj najhujših tednih je to namesto njega počela njegova družina, kar je bilo ključno na poti okrevanja. »Kot balzam je, ko vidiš, kako se družina postavi zate. Niso pustili, da bi na plan prišla najmanjša malenkost. Zaščitili so me. In upam, da bi vsak, ki se znajde v podobni situaciji, lahko to doživel.«