Ena najbolj vročih komičark je po hrano in pijačo vpadala na poroke

Tiffany Haddish je ena najbolj vročih hollywoodskih komičark. Po letih, ko si je poskušala utreti pot v zabavno industrijo ter je komaj shajala iz meseca v mesec, si je s komedijo Girls Trip leta 2017 prislužila mesto na seznamu najboljših filmskih uprizoritev 21. stoletja, pozneje pa se je njeno ime zalesketalo še med elito 100 najbolj vplivnih ljudi na svetu.

Veliki preboj ji je uspel s komedijo Girls Trip. FOTO: Press

A pred vsem tem je bila revna kot cerkvena miš. Živela je v avtu, da si je napolnila kruleči želodec, pa je celo nepovabljena vpadala na poroke. »Tako sem dobila kozarec ali dva in nekaj pojedla. Tako revna sem bila. In brezdomka,« je zavila v spomine na tiste hude čase. »Kar prikazala sem se na poroki, ki je potekala v kakšnem hotelu. Popila sem kozarec ali dva, prijela za mikrofon in povedala kratko zdravico paru. Vsi so se sicer spraševali, kdo je to temnopolto dekle, a dobila sem pijačo in hrano.«

Včasih je bila brezdomka, zdaj si lahko privošči vse in se giblje med hollywoodsko elito. FOTO: Danny Moloshok, Reuters

Še pred nekaj leti se ji verjetno ni niti sanjalo, da si bo nekdaj lahko privoščila prav vse. Kajti imela ni skoraj ničesar, vse svoje imetje je stlačila v vreče in jih naložila v avto, ki je bil hkrati tudi njen dom. In v teh nič kaj zavidljivih okoliščinah je pred leti spoznala Kevina Harta, ko je poskušala z nastopanjem v komičnem šovu Comedy Playground prodreti na losangeleško komično sceno. »Videl je, kje živim, in pristopil k meni. Vprašal me je, čemu si raje ne najdem moškega, pri katerem bi lahko živela, saj ne nazadnje nisem slaba na pogled.«

Kevinu Hartu je hotela že večkrat vrniti denar, ki ji ga je posodil v njenih hudih časih, a igralec o tem noče niti slišati.

Njen odgovor, da ni ženska, ki bi v zameno za streho nad glavo z nekom skočila med rjuhe, je bil Hartu všeč, tako da ji je posodil 300 ameriških dolarjev in ji svetoval, naj si najame motelsko sobo ter si na list izpiše svoje cilje. »V mislih sem imela le hitro prho in kratek počitek. Vseeno pa sem naredila seznam in na prvo mesto napisala, da si moram najti stanovanje.« In, glej ga, zlomka, že dan pozneje ga je našla! »Bil je največja luknja, ki si jo lahko zamislite. Umazano, zanemarjeno, polno ščurkov in z rumenkastimi stenami zaradi cigaretnega dima. Nič ni delovalo. A lahko sem si ga privoščila! Zato je bilo popolno.«