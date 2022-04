Elizabeta II razkrila posledice korone: »Ta strašna pandemija«

Britanska kraljica Elizabeta II. je razkrila, da jo je covid-19, ki ga je nedavno prebolela, zelo utrudil in izčrpal. 95-letna kraljica je ob virtualnem obisku nove bolnišnične enote, ki nosi njeno ime, spregovorila z nekdanjim covidnim bolnikom Asefom Hussainom in mu pri tem zaupala svojo izkušnjo s to boleznijo, poroča britanski BBC.

V pogovoru z Asefom Hussainom in njegovo ženo Shamino je kraljica med drugim spomnila na številne žalostne vidike in posledice pandemije ter med drugim izpostavila prepoved obiskov v bolnišnicah in izrazila sočutje z bolniki, ki niso smeli videti svojih svojcev in prijateljev. »Ta strašna pandemija. To ni dober rezultat«, je med drugim povedala britanska kraljica.

Buckinghamska palača je februarja sporočila, da so pri kraljici potrdili okužbo z novim koronavirusom, covidni simptomi pa da so milejši oziroma podobni blagemu prehladu.

Kraljica Elizabeta je sicer ob obisku nove bolniške enote s 155 posteljami spregovorila še s tamkajšnjim osebjem in ga pohvalila za požrtvovalnost.

Višja medicinska sestra Mireia Rey Ferer je poudarila, da je bilo zadnjih 18 mesecev podobnih »maratonu brez ciljne črte«, vendar čuti ponos, saj da so vsem pacientom uspeli zagotoviti najvišjo možno raven oskrbe.