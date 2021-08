Elizabeta II. išče varnostnika

V Buckinghamski palači ves čas zaposlujejo. V glavnem potrebujejo hišne pomočnike, kuharje in strežnike, tudi osebne asistente, trenutno pa britanska kraljica Elizabeta II. išče nekoga, ki bi opravljal delo varnostnika in nadzornika v njeni londonski rezidenci. A če so službe na dvoru večinoma kar dobro plačane, večina vključuje tudi brezplačno nastanitev v dvorcu, kjer je oseba zaposlena, bo varnostnik, pravzaprav je uradni naziv delovnega mesta vodja varnostne službe, dobil le 2400 evrov plače na mesec za polni delovni čas v obsegu 38 ur na teden z začetkom oktobra. Kandidati morajo biti, kot je pisalo v oglasu za prosto delovno mesto, mirni in razumni, imeti odlične komunikacijske sposobnosti ter znati prav tako odlično upravljati ljudi in čas. Izbrani kandidat bo nadziral zaposlovanje novih moči ter preverjal, ali kandidati morda ne pomenijo grožnje kraljici in kraljevini. Prav tako bo preverjal obiskovalce, ki bodo prišli v Buckinghamsko palačo, ter pomagal organizirati različne dogodke in projekte ter usklajeval delo notranjih in zunanjih pomočnikov. »Vsak dan boste sprejemali pomembne odločitve, pogosto bo tempo dela zelo hiter, kljub temu ga je treba opraviti brezhibno. Naši standardi so visoki, izzivi veliki, a velika je tudi nagrada oziroma zadoščenje ob dobro opravljenem delu ter zavedanju, da je zaradi vas krona varna,« so zapisali v Buckinghamski palači.



Plačo, ki je slabih 600 evrov nižja od povprečne mesečne plače v Veliki Britaniji, v Buckinghamski palači opravičujejo s tem, da gre v tem primeru v glavnem za »čast pomagati pri zaščiti institucije« in ne toliko za dobiček, prav tako bo služenje kraljici obogatilo življenjepis izbranega kandidata in mu v prihodnje zagotovo pomagalo odpreti marsikatera vrata.

