Denise Dame na robu živčnega zloma zapustila oddajo (VIDEO)

Po pisanju srbskega Kurirja je Denise Dame, ki letos nastopa v šovu Zadruga, bila hudo prizadeta, ker ji je njen tekmovalec, s katerim sta se sicer v šovu lepo ujela, dodelil najmanj skupnega zaslužka. To jo je zelo razžalostilo, da je za nekaj časa zapustila oddajo oziroma Belo hišo. »Jaz sem ti dala povprečni zaslužek, nisem kriva, ker je bil takrat nižji. Če bi šef znižal zaslužek, ali bi mi dal najvišjega? Zakaj mi po vsem tem daš najmanj?! Konec je jeb**** v glavo. Ne boš me več videl do konca šova,« je Janušu glasno zabrusila Denise.

Znani obraz se hvali, da je zlezel med noge Denise Dame (FOTO)

»To niso igralci v resničnostnih šovih. To so budala,« je njen izhod komentiral Januš. Ko se je Denise na kratko vrnila, je na njeno željo, naj ponovi, kaj ji je rekel, ironično dejal: »O tebi mislim vse dobro. Da si dobro dekle.« »Še nobeno dekle ni iz sebe naredilo takšnega budala, kot sem ga jaz, boš videl!« pa je zavpila ona.