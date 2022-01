Znani obraz se hvali, da je zlezel med noge Denise Dame (FOTO)

»Denise Dame, preden je bila na fruli tega gospoda Stefana Mihića, je bila na fruli pri Milutinu Radosavljeviću.« Tako se je pohvalil sam Radosavljević in nadaljeval, da se je vsa zadeva končala brez penetracije: »Nisem je želel seksualno zadovoljiti, od mene je dobila samo oralni seks.« A njegov jezik se tukaj ni ustavil in je zgodbo nadaljeval. Slovenka naj bi ga večkrat klicala in celo predlagala, da posnameta porno film. Srb naj bi jo zavrnil. »Zdaj pa je z njo ta miš, s smokijem v spodnjicah. Če bi me spustili v Zadrugo, bi se Denise takoj lotila moje klobasice, za druge pa ji ne bi bilo več mar,« je prepričan.

Ime Milutin Radosavljević vam, četudi ne spremljate dogajanja v srbskih šovih, utegne zveneti precej znano. O njem smo namreč poročali skoraj vsi slovenski mediji, in sicer v povezavi z zmagovalko Big Brotherja Mirelo Lapanović. Govorilo in pisalo se je celo o posilstvu pred kamerami.