Danski princ Christian ima le 17 let, a naj bi se že kmalu zaročil

Čeprav bo oktobra dopolnil komaj 18 let, se je danski princ Christian znašel v središču govoric, da naj bi se že kmalu zaročil. Sprožil jih je nedavni obisk italijanske princese Marie Chiare di Borbone delle Due Sicilie na Danskem, med katerim jo je Christian menda celo predstavil svoji babici, kraljici Margrethe II. Osemnajstletna Maria Chiara je bila izjemno nervozna, a kot so povedali tisti, ki danske kraljeve bolje poznajo, je bilo srečanje prijetno in sproščeno.

Maria Chiara ima starejšo sestro, s katero sta si zelo podobni. FOTO: Instagram

Več mesecev je trenirala priklone, saj je želela narediti dober vtis.

Imela je tremo

»Margrethe ne pije čaja kar s komer koli, da je privolila v srečanje z Mario Chiaro, je zanjo velik kompliment in neformalno sporočilo, da jo je kraljica sprejela v družino. Chiara je bila nad Margrethe očarana, od nekdaj so bile njene sanje spoznati tako močno vladarico, posledično pa je imela tudi strašno tremo. Več mesecev je trenirala priklone, saj je želela narediti dober vtis,« je lokalnim medijem povedal vir blizu danskim kraljevim, ki je še dodal, da je srečanje zagotovo znak, da je na obzorju zaroka in da se v palači nanjo že pospešeno pripravljajo.

Christian je najstarejši od štirih otrok princa Frederika in princese Mary. FOTO: Ritzau Scanpix, Reuters

Princ Christian je najstarejši otrok danskega prestolonaslednika princa Frederika in princese Mary, ki bo nekega dne na prestolu nasledil očeta. Maria Chiara je mlajša hči italijanskega princa Carla, družini pa prijateljujeta že leta. Iskrice med Chiaro in Christianom naj bi preskočile nedavno, pred tem sta se imela najstnika čas spoznati kot prijatelja in ugotovila sta, da ju povezuje veliko skupnih interesov, da imata enak pogled na svet in vrednote, zaradi česar sta se še posebno zbližala.