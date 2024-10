Da bi zašili princa, izkoristili Melanijino mamo

Ena od najbolj vplivnih ameriških organizacij Haritage Foundation si že več kot eno leto prizadeva, da bi vlada javno objavila vlogo, ki jo je princ Harry moral izpolniti, da je prišel do ameriškega vizuma. Princ namreč brez zadržkov govori o tem, kako je nekoč zlorabljal droge, o tem je pisal tudi v svoji knjigi spominov, že to pa je dovolj, da bi mu vizum morali zavrniti. In, kot poudarjajo pri Haritage Foundation, bi vsem drugim, običajnim, ljudem tudi ga.

Ker ne želijo, da vlada Harryja obravnava drugače zgolj zato, ker je modre krvi, hočejo obrazec videti, od oblasti pa zahtevajo, da 40-letnika, v primeru, da je na vlogi lagal, izženejo iz države. Enako bi se sicer, so prepričani, moralo zgoditi v primeru, da je govoril resnico in uživanje drog priznal.

Pred nekaj meseci je vlada njihovo zahtevo zavrnila, a skupina konservativnih vplivnežev, kot kaže, ne namerava vreči puške v koruzo. Oddelek za domovinsko varnost je zdaj tako dovolil javno objavo 166 strani dokumentov, ki jih je ameriška vlada hranila, odkar se je v ZDA priselila pokojna mama Melanie Trump Amalija Knavs. To naj bi storili v upanju, da bo poteza spodbudila pristojne, da objavijo še dokumente o princu Harryju.

Ker je v dokumentih ogromno izredno osebnih informacij o Amaliji Knavs, je žena predsedniškega kandidata Donalda Trumpa menda »povsem šokirana in nadvse nezadovoljna«, so za DailyMail povedali viri blizu Melanie Trump. Na omenjenih 166 straneh so menda namreč izredno občutljive informacije, tudi zdravstvene, denimo, da so Knavsovo testirali na prisotnost virusa HIV, ki pa je bil negativen, da je bila cepljena proti noricam in drugim nalezljivim boleznim, razkrili so tudi naslov, kjer je Amalija Knavs živela v Sloveniji, ter podatke s potnih listov.

»Gre za hudo in gnusno kršitev zasebnosti, ki lahko zaradi podatkov, ki so zdaj javno dostopni, ogrozi varnost celotne družine gospe Knavs, vključno z nekdanjo prvo damo Melanio Trump in njeno družino,« je dejal odvetnik Michael Wildes, ki je pred leti Amaliji Knavs pomagal pridobiti vizum za ZDA.