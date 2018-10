Šok v Talentih: izvlekel je penis in …

Kanadčanje tokrat šokiral gledalce Supertalentov na Hrvaškem. Ko je prišel na oder in se slekel, pa ni presenetil le občinstva, temveč tudi žirantko.Fraser, ki je v zadnjih letih nastopil v tovrstnih oddajah po različnih državah, se je na Hrvaškem predstavil kot slikar. Hitro je slekel svoj beli kombinezon, pod katerim ni imel ničesar, in začel slikati – s svojim penisom.je bila tako šokirana, da je pritisnila 'X', nato pa pobegnila iz studia. Preostali trije žiranti so v nejeveri spremljali nastop. Ko je Fraser pokazal svojo umetnino, sta moška žiranta sklenila, da je res umetnik, in mu podelila 'da'. Manj navdušena je bila žirantka, ki je rekla, da nastopa zagotovo ne bo pozabila, a se mu je zahvalila in rekla 'ne'. Občinstvo s tem ni bila zadovoljno in je z navijanjem za golega umetnika doseglo, da je Maja spremenila svoje mnenje. Brent je tako za nastop dobil trikrat 'da'.